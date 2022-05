Ocon blikt terug op zwaarste moment als F1-reserve bij Mercedes

Nadat hij halverwege 2016 mocht instappen bij Manor werd Esteban Ocon in 2017 en 2018 bij Force India gestald door Mercedes, het team waar hij onderdeel van het opleidingsprogramma was. Nadat het team halfweg 2018 werd overgenomen door Lawrence Stroll en vanaf 2019 onder de naam Racing Point verder ging, was er echter geen plek meer voor het Franse talent. Hij moest het hierdoor in 2019 doen met een rol als reservecoureur van Mercedes. Hoewel Ocon zodoende dus nog een link had met een Formule 1-team, was die periode voor hem geen gemakkelijke.

“Het was absoluut zwaar en mentaal gezien heb ik enkele echte dieptepunten gehad. Ik kan me degene van Australië nog goed herinneren”, vertelt Ocon in de podcast Beyond the Grid. “Ik kwam daar voor de eerste race van 2019 en we zouden een behoorlijk groot testprogramma hebben. Ik zou best veel in de auto stappen, maar eenmaal in Australië kreeg ik te horen dat ik de komende zes maanden niet in een auto zou rijden. Dat was een behoorlijke klap en ik herinner me dat ik het circuit in Melbourne verliet, naar de huurauto liep en op de parkeerplaats heb gehuild. Het waren absoluut veel dieptepunten… Ik heb normaal geen moeite om in slaap te vallen, maar ik herinner me dat ik die nacht niet echt lekker geslapen heb.”

Het feit dat Ocon enkele moeilijke momenten kende als Mercedes-reserve, neemt voor hem niet weg dat hij vindt dat het team hem goed begeleid heeft. “Er werd vanuit Mercedes heel goed op mij gelet door James Vowles, Toto, [opleidingshoofd] Gwen Lagrue enzovoorts. Zij zorgden voor mij en probeerden oplossingen te vinden. Toto was heel duidelijk en zei: ‘Jij gaat in 2020 racen’. Ik vroeg hem hoe hij daar zo zeker van kon zijn. “Dat ga je wel zien”, was zijn antwoord. Ik wilde hem niet geloven omdat ik niet weer teleurgesteld wilde worden, maar het is enkele keren gebeurd dat het ook echt gebeurde als hij ergens over sprak. Dat was nu ook weer zo. Ik kreeg een zitje voor 2020 – niet bij Mercedes, maar bij Renault – en dat was voor mij het begin van iets nieuws.”