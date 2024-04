Dat het bij Alpine beter moet na de teleurstellende seizoenstart, is geen geheim meer. In een poging de A524 iets sneller te maken heeft het F1-team een update meegenomen naar Japan om het gewicht wat te verlagen, zo geeft Esteban Ocon aan. Hij tempert wel meteen de verwachtingen. "Het is de eerste keer dat we nieuwe onderdelen meenemen, het is belangrijk dat we het stapsgewijs aanpakken en het zien te begrijpen", zegt Ocon na een vraag van Motorsport.com. "Het is een update om het gewicht van de auto te verminderen. Dat gaat ons wat dat betreft helpen, maar het is geen grote upgrade", benadrukt de Fransman. "Het gaat ons helpen, maar het gaat niet het beeld veranderen. Het is voor ons belangrijk om te begrijpen hoe het ons precies gaat helpen en om te proberen er zo goed mogelijk gebruik van te maken. Na het weekend kijken we waar dat ons brengt."

Ocon stelt dat Alpine door de achterstand 'meer spullen moet meenemen' dan de rest van de teams, willen zij dit jaar nog grote stappen kunnen zetten. Voor nu zit er niets anders op dan zijn eigen doelen bijstellen, al valt dat nog niet mee. "Het is moeilijk om die doelen, wat we wilden bereiken en wat we hadden kunnen bereiken, bij te stellen. Maar als professionele coureur is het belangrijk om altijd het meeste te halen uit wat je in de hand hebt, dat zijn de doelen die ik mezelf stel. Ik wil het maximale uit de auto halen, dan maakt het niet uit of het een auto is die in staat is om Q3 te bereiken of niet: ik ga mijn best doen. We hebben wel veel veranderd, ook qua aanpak aan mijn kant van de garage. De manier waarop we op dit moment werken is erg goed. We zijn blij met de eerste paar races die we gereden hebben, omdat we er het maximale uit hebben gehaald. Ik ben blij met mijn aanpak, mijn mentale aspect en het werk dat ik met het team doe. Dus nu is het zaak om dat vol te houden. En het is natuurlijk niet makkelijk om dat vol te houden", erkent hij.

Aangezien zijn contract dit jaar afloopt, is het nog maar de vraag wat Ocon volgend jaar gaat doen. De prestaties vallen tegen, al heeft Ocon met dit team ook al zijn eerste F1-race gewonnen. Voorlopig wil hij dan ook niet denken aan een overstap naar een ander team. "Het belangrijkste is hoe je op de baan presteert. De rest -- de mogelijkheden en gesprekken -- komen dan vanzelf. Ik focus me gewoon op wat ik moet doen. We zullen de rest wel zien, maar we moeten zeker vooruitgang boeken. Daar focussen we ons op. Ik ben op dit moment toegewijd aan dit team, dat is wat ik wil."