Ocon over teamorders Alpine F1 in Japan: "Zo hebben we dat altijd gedaan"

Pierre Gasly kreeg in de voorlaatste ronde van de Grand Prix van Japan vanaf de pitmuur de opdracht om zijn negende plaats af te staan aan teamgenoot Esteban Ocon, die twee seconden achter hem zat. Eerder in de race kreeg Gasly juist groen licht om Ocon in te halen, maar dat had wel als doel om Fernando Alonso in te halen. Daar was Gasly niet in geslaagd en daarom moest die positie dus teruggegeven worden, al was Gasly het daar niet mee eens. "Ben je serieus?!", vroeg hij aan zijn engineer, die echt duidelijk moest maken dat het niet om een grap ging maar om een opdracht vanaf de pitmuur.

Hij gaf uiteindelijk, met duidelijke tegenzin gezien zijn handgebaren na de finish, de negende plek in de laatste bocht op. Ocon snapt na de race niet helemaal waarom zijn teamgenoot zo reageerde. "Ik zit nu al vier jaar bij dit team en deze regel is altijd hetzelfde geweest, ook met Daniel [Ricciardo] en Fernando [Alonso], dat als een coureur van positie wisselt... en in dit geval gaf ik de positie aan Pierre en hij moest Fernando inhalen om die positie te behouden", legt Ocon uit op een vraag van Motorsport.com. "Anders geef je die positie gewoon terug aan je teamgenoot. Dat is hoe we dat altijd gedaan hebben. Als ik aan de andere kant [van het verhaal] zou staan, zou ik natuurlijk hetzelfde doen. Ik geef de voorkeur aan een gevecht op de baan. Ik ben meer van de oude stempel en ik zal nooit vragen om van positie te wisselen. Maar ik begrijp ook het standpunt van het team, dat probeerde om meer posities te winnen en punten te pakken. Maar helaas gebeurde dat niet. We hebben de potentie gemaximaliseerd omdat er niet veel meer op tafel lag."

Op de boordradio gaf Gasly aan dat hij op versere banden reed en sneller was op het moment dat hij de opdracht van het team kreeg. Dat maakte voor het team dus niks uit en Ocon ziet dat ook als iets dat 'niet echt relevant' is. "Je moet op de baan om je positie vechten. Je kunt zo snel zijn als je wil, maar als je die move niet maakt, dan weet je nooit wie er voor je komt te liggen. Daarvoor lag ik voor. We zullen als team natuurlijk bespreken wat we beter hadden kunnen doen."

Ocon haalt voorbeelden van zijn verleden bij het team aan ter verdediging van zijn standpunt. "Als je kijkt naar Brazilië 2021, toen was het hetzelfde met Fernando. Als je naar Sotsji kijkt, was het met Daniel. Dat was hetzelfde: ik stond mijn positie af aan Daniel op de andere manier, wat ik deed bij Fernando in Brazilië. Het is dus altijd op die manier een teamorder geweest en ik was niet verbaasd dat dit het geval was."

