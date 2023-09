VIDEO: Ocon stuitert tijdens Q1 F1 Monza even van de baan Het was een dramatische Q1 voor Esteban Ocon. De Fransman had duidelijk geen snelheid en in een poging sneller te gaan ging het in de Variante Ascari mis. Ocon verloor kortstondig de macht over het stuur en gleed het grind in. Gelukkig voor hem kon hij zijn weg vervolgen, maar het bleek wel dat er een verbetering er niet meer in zat en Q1 het eindstation werd.