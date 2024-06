Ocon spreekt zich uit na incident Monaco: "Onjuiste beweringen en verdraaiingen"

Esteban Ocon is na de Grand Prix van Monaco een voornaam onderwerp van gesprek gebleken in de Formule 1-wereld. De Fransman keek tijdens de openingsronde in Portier aan de binnenkant bij zijn teammaat Pierre Gasly, een plek waar dat niet kan. Ocon moest het moment bekopen met een uitvalbeurt en een gridstraf voor de eerstvolgende race in Canada, al nam dat niet weg dat er ook nog een storm aan kritiek volgde. Het is in gang gezet door Alpine-teambaas Bruno Famin, die het moment exact noemde wat hij niet wilde zien en toevoegde dat er consequenties kunnen volgen. Het heeft veel speculatie opgeleverd, maar ook haatberichten. Vrijdagavond laat Ocon op sociale media voor het eerst van zich horen door onder meer te noteren dat alle negatieve berichten hem niet in de koude kleren gaat zitten.

"Na de Grand Prix van Monaco is er enorm veel gezegd en geschreven. Alhoewel ik ook veel steun heb ontvangen, ben ik diep bedroefd door de hoeveelheid haat en negativiteit die ik over me heen heb gekregen met betrekking tot mijn karakter, het racen en mijn carrière", zo begint Ocon zijn statement. "Door hard werken, alle steun en de opofferingen van vele mensen heb ik sinds mijn debuut in 2016 meer dan honderdveertig Grands Prix kunnen rijden. Ik heb altijd een harde vechter geweest en ben zoals de meeste coureurs betrokken geweest bij incidenten. Ik heb het geluk gehad dat ik naast ervaren en getalenteerde teamgenoten heb gereden, waaronder racewinnaars Daniel [Ricciardo], Checo [Sergio Pérez], Pierre [Gasly] en tweevoudig wereldkampioen Fernando [Alonso]. Als teamgenoten starten we de races vaak dicht bij elkaar, waardoor het tot gevechten op de baan en soms tot contact kan komen."

'Grove verdraaiingen' over samenwerken met team

"Natuurlijk heb ik daarbij ook mijn fouten gemaakt. Wij zijn geen robots, maar atleten die onszelf tot de limiet pushen, omdat we ervan dromen om races te winnen", vervolgt de inmiddels 27-jarige Fransman, wiens contract met Alpine aan het eind van dit jaar afloopt. "De Formule 1 is een sport waarin de emoties hoog oplopen en waarin de passie erg diep zit. Ik voel en zie dat ieder raceweekend weer op zowel het circuit als ook op sociale media, op een goede en slechte manier. Maar de valse beweringen en de grove verdraaiingen die ik in de afgelopen dagen heb gezien over mijn vermogen om met een team samen te werken zijn onjuist, kwetsend en schadelijk." Met die laatste woorden lijkt Ocon onder meer te duiden op het beeld dat hij is weggezet als een slechte teamspeler.

Dat laatste spreekt Ocon met klem tegen. "Vanaf mijn allereerste dag in de autosport heb ik deze sport met bescheidenheid, respect en professionaliteit benaderd. Die waarden zitten al vanaf jonge leeftijd in mij. Alhoewel iedere coureur streeft naar succes, is dit bovenal een teamsport. Ik heb altijd de instructies gevolgd die ik heb gekregen en heb altijd geprobeerd om er met en voor mijn team het maximale uit te halen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen voor het moment in de eerste ronde en ben ondanks mijn eigen uitvalbeurt blij dat het team een punt heeft gescoord in wat voor ons een moeilijk seizoen is. Ik heb respect voor Pierre als teamgenoot en als tegenstander. We hebben binnen het team altijd professioneel samengewerkt en dat zal zo blijven."

Ocon kijkt ondanks speculatie uit naar GP Canada

Ocon voegt afsluitend toe dat zijn poging tijdens de openingsronde in Monaco niet eens zo wereldvreemd was. "In de Formule 1 bestaat er nou eenmaal geen beloning zonder risico te nemen. De starts van races zijn altijd intens, vooral in Monaco, waar de eerste ronde je resultaat kan bepalen. Uiteindelijk zijn we allemaal competitief ingesteld en maakt hard maar fair racen onze sport zo mooi. Dat is de voornaamste reden dat ik van deze sport houd." De man met startnummer 31 wil ook meteen afrekenen met verhalen dat hij voor Canada een wedstrijd zou moeten toekijken. "Ik kijk ernaar uit om voor alle enthousiaste, Canadese fans in Montreal te rijden en kijk uit naar alle interessante kansen die de toekomst kan bieden."