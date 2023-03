Ocon sprak met FIA over tijdstraffen in GP van Bahrein

Esteban Ocon kende een dramatische race in Bahrein. De Fransman nam na de formatieronde niet goed plaats in zijn startpositie en kreeg daar vijf seconden straf voor. Bij het inlossen van die straf in de pitstraat begon de Alpine-crew vervolgens al na 4,6 seconden aan de auto te werken. Dit leverde Ocon nog eens tien seconden straf op. Bij het verlaten van de pits overschreed hij ook nog de limiet van 80 kilometer per uur met 0,01 kilometer per uur. Dit zorgde voor nóg eens vijf tellen straf. Met nog zestien ronden te gaan haalde Alpine Ocon uit de race.

De Alpine-coureur sprak erover met de FIA en liet ook weten dat Alpine verbeteringen heeft doorgevoerd om een herhaling te voorkomen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië klokte Ocon de zevende tijd, maar door de straf van Ferrari-coureur Charles Leclerc mag de 26-jarige rijder als zesde aan de race beginnen. Hij hoopt met een sterke GP al het drama te vergeten en dat Alpine met beide auto's in de punten komt.

"Zeker weten", antwoordt Ocon op de vraag van Motorsport.com of Bahrein door Alpine geëvalueerd is. "Het was belangrijk om te begrijpen wat er allemaal gebeurde. Daarnaast heb ik met de FIA gesproken. Het zag er misschien wat dom uit dat ik te veel naar rechts stond, maar dat is eenvoudig op te lossen. Vanuit de cockpit zag ik het in ieder geval niet. Eigenlijk kun je helemaal niets zien. Dat is iets waar ik mee moet dealen. Hopelijk gebeurt het niet nog een keer."

De man uit Évreux geeft eerlijk toe dat het verkeerd innemen van de startpositie zijn fout was en dat er veranderingen zijn doorgevoerd om de blunders in de pits vanaf nu te voorkomen. "We hebben de procedures voor de mislukte pitstop en overschrijding van de snelheidslimiet bestudeerd. Er zijn een aantal zaken aangepakt. Het gaat om flinterdunne marges. Het is simpelweg een kwestie van trainen."