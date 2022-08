Esteban Ocon heeft een van de mooiste passeermanoeuvres uit de geschiedenis van de Formule 1 nagenoeg weten te kopiëren. Zoals Mika Hakkinen in 2000 Michael Schumacher en de achterblijver Ricardo Zonta in één beweging passeerde op Kemmel Straight, schoof Ocon twee posities op richting de zevende plaats.

De opbouw was perfect voor de Fransman. Bij de exit van La Source haalde Sebastian Vettel Pierre Gasly in. Zij bleven dicht bij elkaar door Eau Rouge en Raidillion. Daarna probeerde Gasly Vettel terug te pakken op het rechte stuk. Ocon zat er een stukje achter, en met een slipstream, DRS en de krachtige motor in de Alpine kon hij buitenom voorbij aan beide heren. Ocon had er lol in. “Het was leuk! Mika [Hakkinen] kwam voor de race al even naar me toe om even te praten. Het was toevallig,” aldus Ocon. “Ik heb genoten van de race. De auto was extreem snel op het rechte stuk, dus ik probeerde de inhaalactie perfect te timen. Vanaf de zestiende positie hadden we op een punt gerekend, en we hebben er nu zes. Het is zeker een goed resultaat”, zegt Ocon, die toegeeft dat hij zelf vergeten was dat Hakkinen dezelfde move in het verleden heeft gemaakt.

DRS voor Gasly

De Alpine-coureur had alles dus onder controle toen hij zijn actie waagde. “Ik had het er met Seb [Vettel] over. Hij passeerde Gasly nog voor het detectiepunt van de DRS, te vroeg dus. Daardoor zou hij geen DRS krijgen. Ik ging iets van het gas om een klein gat te creëren om zo de topsnelheid te kunnen gebruiken. Toen bleek dat Pierre [Gasly] inderdaad DRS had. Zo kon ik er links naast komen. Seb was heel netjes, hij had het gat links dicht kunnen gooien maar dat deed hij niet. Zo kon ik Pierre buitenom inhalen in bocht 5.”

Volgens Ocon was dit het beste weekend van het seizoen voor Alpine. “En misschien wel het beste sinds ik bij dit team rijd. Met de update die we gebracht hebben en hoe de wagen presteerde, is geen vergelijking te maken met waar we stonden. Zelfs niet met Boedapest. Ik ben zeer onder de indruk. Er komen nog steeds nieuwe onderdelen aan, dus dat geeft zeker een boost aan zelfvertrouwen voor de rest van het seizoen.”