Ocon maakt eindelijk rentree: “Zo’n beetje alles zat tegen”

Ocon reed in 2018 zijn laatste race in Abu Dhabi waarna hij door Racing Point aan de kant geschoven werd. Vorig seizoen was de coureur reserve bij Mercedes, maar hij kwam niet in actie. In 2019 gaf Renault de voorkeur aan Daniel Ricciardo, maar voor 2020 werd de rijder wel vastgelegd. De uitbraak van het coronavirus heeft er echter voor gezorgd dat Ocon enkel testkilometers heeft gemaakt met de nieuwe Renault-bolide.

“Ik heb ontzettend lang moeten wachten. Het is idioot om anderhalf jaar niets te doen, zo'n beetje alles zat tegen voor m’n terugkeer in de Formule 1”, zei Ocon tijdens een persconferentie met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Het is een vreemde tijd geweest. Ik heb de tijd genomen me beter voor te bereiden, om er klaar voor te zijn. Maar het heeft vooral lang geduurd. Het was vorig jaar al moeilijk, maar dit jaar is het anders omdat ik wel bij een heel fijn team zit. We hebben een competitieve auto en mooie uitdagingen voor ons. Ik kijk uit naar de herstart. Nu heb ik een doel en dat is heel anders dan wanneer je zoekt naar een passende uitdaging. Ik wist waarvoor ik aan het werk was, wist hoe graag ik het wilde en ik ben hongerig om er nu echt aan te beginnen.”

'Voel me goed, scherp en snel'

Naast de vijf testdagen in het afgelopen anderhalf jaar kwam Ocon vorige week ook nog in actie tijdens een speciale privétest van werkgever Renault. Deze vond plaats op de Red Bull Ring en was bedoeld om vertrouwd te raken met de nieuwe maatregelen. Ocon kwam tijdens die test overigens met de wagen van 2018 in actie. Ondanks een gebrek aan actie in de afgelopen tijd, vond Ocon dat het hem niet aan scherpte ontbrak. “Ik voel me goed, ook na de herstart van vorige week. Het was goed om weer op het echte circuit te zijn”, vervolgde hij. “Het is altijd speciaal om weer op te baan te zijn. Het duurde niet lang voordat ik de snelheid weer gevonden had. Ik voelde me goed, scherp en snel. Ik ben zeker klaar voor Oostenrijk.”

Renault heeft aangekondigd dat het in Oostenrijk met een flink aangepaste wagen aan de start komt. Aanvankelijk had de Franse formatie die updates bedoeld waren voor de Vietnamese, Nederlandse en Spaanse Grand Prix. Deze races gingen uiteraard niet door.

Met medewerking van Luke Smith