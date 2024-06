Ocon reageert op vertrek bij Alpine F1: "Ongelooflijk bevoorrecht"

Maandag maakte Alpine bekend dat het na dit seizoen niet meer doorgaat met Esteban Ocon. De timing van de aankondiging deed geruchten aanwakkeren dat dit het gevolg was van het incident met teamgenoot Pierre Gasly in Monaco, iets wat naar verluidt niet het geval is - al zou het wel mogelijk hebben bijgedragen aan het besluit. De 27-jarige Fransman moet dus voor het seizoen 2025 op zoek naar een nieuw team, maar staat voor nu eerst stil bij de vijf jaren die hij heeft gehad bij Alpine.

"De Enstone-Viry-familie heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld, die teruggaat tot de tijd dat ik in het juniorprogramma van Lotus zat", schrijft Ocon op sociale media. "Ik voel me ongelooflijk gelukkig en bevoorrecht dat ik de dingen heb bereikt met dit team, van mijn eerste podium tot mijn eerste overwinning in de Formule 1. Deze prestaties waren echt dromen die uitkwamen."

Bij Alpine is hij naar eigen zeggen in contact gekomen met 'zo veel inspirerende individuen'. "Er zijn te veel mensen om te bedanken voor hun harde werk, passie en toewijding aan dit project. Maar ook voor hun vriendelijkheid en steun die ik door de jaren heen heb gekregen. We hebben veel hoogtepunten maar ook zeker dieptepunten gekend, maar het enige wat ik kan zeggen is dat het een eer was om naast jullie te racen, of jullie nou in de fabrieken of op het circuit waren."

Nu bekend is dat Ocon het team zal verlaten, gaat de focus uiteraard naar zijn vervolgstappen. Naar verluidt zou hij twee opties hebben: Haas F1 en Sauber/Audi, mocht laatstgenoemde er niet in slagen om Carlos Sainz te overtuigen van het ambitieuze project. Voor nu wil Ocon zich eerst nog richten op de resterende zestien races bij Team Enstone. "Er is dit seizoen nog een lange weg te gaan en mijn focus en energie gaan 100 procent naar het team en het werk dat we moeten verrichten om naar voren te gaan en onze resultaten op de baan te maximaliseren", voegt Ocon toe. "Zoals veel coureurs is er veel gezegd over mijn toekomst na 2024. Nieuws zal te zijner tijd worden aangekondigd", aldus de coureur, die het bericht afsluit met een dankwoord in het Frans, gericht aan zijn fans.