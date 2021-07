Ocon prijst werk Alpine F1 Team om tij te keren na moeizame races

Na een puntloze openingsrace scoorde Esteban Ocon daarna in vier opeenvolgende races punten. Tegelijkertijd rekende hij af met zijn teruggekeerde Alpine-teamgenoot Fernando Alonso, die zichtbaar nog moest wennen. Vanaf de GP van Azerbeidzjan is het tij echter gekeerd: Alonso eindigde iedere keer in de punten, terwijl Ocon er juist buiten viel. Met name in Oostenrijk kwam de 24-jarige coureur behoorlijk tekort ten opzichte van zijn Spaanse teamgenoot, die zelf inmiddels vier keer op rij punten heeft gescoord.

Nadat Ocon in de eerste ronde van de GP van Oostenrijk uitviel, vroeg hij Alpine om zoveel mogelijk onderdelen van zijn auto te vervangen. Daarmee hoopte hij uit te sluiten dat technische problemen ervoor zorgden dat hij in een dip belandde. De renstal antwoordde door hem een nieuw chassis te geven voor de Britse Grand Prix en warempel lijkt er weer snelheid ijn de A521 te zitten. Ocon kwam weliswaar niet verder dan de dertiende startpositie voor de sprintrace van zaterdagmiddag en staat dus weer achter Alonso, maar toch sprak hij van een grote stap vooruit.

“Ik ben blij. In de laatste race in Oostenrijk waren we een seconde te langzaam en ditmaal stonden we waar de auto hoorde te staan, dus het voelde als een enorme stap”, vertelde Ocon na afloop van de kwalificatie, waarin hij plaatsing voor Q3 op een tiende miste. “Ik moet de jongens bedanken voor het werk dat ze deze hele week geleverd hebben. Ze hebben gezocht en probeerden alle twijfels weg te nemen en we hebben absoluut meer snelheid. Het is goed.”

Desondanks denkt Ocon dat er meer te halen was in de kwalificatie op Silverstone. Verkeer zorgde ervoor dat hij zich niet optimaal kon voorbereiden en dat kostte hem in de eerste fase van zijn beslissende ronde wat tijd. “Het verloop van de laatste run is zonde, want het was een zooitje op de baan. Er waren veel auto’s in de rij die elkaar inhaalden en daardoor hadden wij het ietwat lastig met de banden”, aldus Ocon. “We verloren bij de start van de ronde een tiende en dat was het. Dat is wat je nodig hebt om Q3 te bereiken. Maar de snelheid is terug en dat is goed nieuws.”

