Nu Red Bull-coureur Max Verstappen zijn derde wereldtitel tijdens de sprintrace in Qatar binnenhaalde, staat er een groot uitroepteken achter het imposante seizoen van de Nederlander. Ook Alpine-coureur Esteban Ocon is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. "Zijn seizoen, de manier waarop hij domineert, het is een grote inspiratiebron voor ons als coureurs en voor ons als teams. Wat hij met zijn team doet, is simpelweg indrukwekkend", begon de Franse coureur na afloop van de sprintrace. Ocon en Verstappen kennen elkaar al jaren, want beide heren zijn elkaar in de juniorklassen vaker tegengekomen. Zo won de Fransman nog het Formule 3-seizoen waarin Verstappen meedeed en waarna voor de Limburger de deur naar de koningsklasse van de autosport open ging. "Ik rij al mijn hele leven tegen hem en het is een eer om de baan met hem te mogen delen. Zeker als we nu zien hoe goed zij het nu doen", zei de lovende Alpine-rijder.

Opmerkelijk genoeg was de Franse coureur een sleutelfiguur in de ontknoping. Tijdens de sprintrace crashte hij met Sergio Perez, waardoor de Mexicaan onvoldoende punten kon scoren om nog enigszins aanspraak op de titel te houden. "Ik werd aan de rechterkant geraakt en toen ik daarna mijn ogen opende, stond ik ineens in het grind", vertelde de teleurgestelde coureur. "Het was dus een ongelukkig incident." Na de race verklaarde Haas-coureur Nico Hülkenberg, die ook bij het incident betrokken was, dat hij het idee had Ocon de schuldige was van de crash. "Het is duidelijk dat ik Nico zag, maar het was voor mij onmogelijk om Sergio rechts van mij te zien. Het is geen goed idee om met zijn drieën naast elkaar door die bocht te gaan, dus ik vind dit een race-incident."

Niet alleen Verstappen werd na de sprintrace in de spotlights gezet, maar ook winnaar Oscar Piastri kreeg veel lof voor zijn race. Ook Ocon zag dat de Australiër een knappe race op de mat legde. "Hij is een rookie die de weg omhoog gevonden heeft. Het is mooi om te zien en ik wens hem meer succes toe", aldus de 27-jarige rijder.

Bekijk hier de crash van Perez, Ocon en Hulkenberg