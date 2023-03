Alpine maakte vorig jaar een sprong voorwaarts nadat het in 2021 nog door McLaren werd verslagen in de strijd om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Franse renstal hoopte de goede lijn door te trekken, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd met de A523. Esteban Ocon en Pierre Gasly moeten hard werken voor de punten, wat blijkt uit het feit dat er na twee races slechts acht punten achter de naam van Alpine staan.

In Saudi-Arabië ging het al wat beter voor het team onder leiding van Otmar Szafnauer, al passen de achtste en negende plek niet binnen het 'project van honderd races', waarin Alpine competitief genoeg wil worden om in 2024 vaak op het podium te staan. De twee Franse teamgenoten konden wel met elkaar strijden, maar voorlopig lijkt de Alpine de op vier na snelste auto te zijn – een stap terug dus.

Ook Ocon stelde in Jeddah vast dat dit niet voldoende is voor het team met grote ambities. "We kunnen niet tevreden zijn met waar we nu staan", zei Ocon. "Een aantal teams heeft zich flink verbeterd ten opzichte van de anderen. Dat bewijst dat het mogelijk is en dat we moeten blijven vechten, blijven graven en blijven denken. Dat is ook de sfeer binnen het team nu. Maar nee, we kunnen niet tevreden zijn met dit resultaat."

Na de ware nachtmerrie die hij in Bahrein beleefde, waar hij meerdere tijdstraffen kreeg en puntloos bleef, was Ocon opgelucht om op het Jeddah Corniche Circuit wel tot scoren te komen. "Ik ben blij om eindelijk aan mijn seizoen te beginnen, laat ik het zo zeggen. We hebben de kwalificatie gemaximaliseerd, net als de race. We konden de auto's helaas niet vooraan houden. Op een gegeven moment dachten we nog dat we de Ferrari's achter ons konden houden, maar zij waren te snel en trokken halverwege de tweede stint weg. We hebben dus gewoon ons tempo onder controle gehouden en de finish bereikt. Het was een sterk weekend, maar we hebben nog iets meer nodig om de auto's voor ons in te halen. Dat is hoe het er nu voor staat. Hopelijk begrijpen we genoeg en kunnen we de volgende race sterker terugkeren."

Esteban Ocon, Alpine A523. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Meer snelheid

Gevraagd door Motorsport.com of hij meer van de race in Jeddah had verwacht, antwoordde Gasly: "Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Ik had persoonlijk gedacht dat we iets meer snelheid zouden hebben om ons in het gevecht voor ons te kunnen mengen. Helaas zijn we geëindigd waar we nu staan, achtste en negende. Dat is wel zo'n beetje waar we staan. We kwamen iets van tien seconden op de Ferrari's tekort. Mercedes was absoluut sneller dan we hadden gedacht, meer hebben we op dit moment niet. We moeten analyseren wat we beter kunnen doen."

Gasly baalde van de teleurstellende kwalificatie nadat hij na de derde vrije training nog riep dat de auto beter aanvoelde dan voorheen. "Op een positieve noot was dit mijn tweede race voor dit team en de tweede keer dat ik in de punten eindigde. Het was allemaal wat constanter gedurende het weekend, maar we hebben nog wel wat werk te verrichten. Zaterdagochtend voelde alles heel goed, maar in de kwalificatie werd het lastiger en [in de race] worstelde ik opnieuw met hetzelfde probleem. We zullen alles nakijken, maar het is pas de tweede race, het draait erom dat we de zaak opbouwen, ervan leren en alles zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. We hebben al wat ideeën over verbeterpunten. Het is nog te vroeg om met zeer sterke conclusies te komen, maar over het algemeen weten we wel wat we moeten verbeteren."