Ocon en Gasly maken eerste meters met Alpine A523 op Silverstone

Esteban Ocon kroop maandag om 9.00 uur op Silverstone achter het stuur van de A523. Hij reed negen ronden en gaf het stuur vervolgens over aan zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly. Hij is de vervanger van Fernando Alonso, die op zijn beurt naar Aston Martin vertrok. Gasly reed acht ronden met de wagen waarmee Alpine de toegestane 100 kilometer voor een filmdag had afgelegd.

De shakedown verliep volgens het team zonder problemen. “We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt met deze wagen”, zegt technisch directeur Matt Harman. “Ik ben blij dat het zo goed verlopen is. Esteban heeft in de ochtend gereden om alle systemen te checken en het installatieprogramma te doorlopen. Pierre reed daarna in de middag voor het eerst met de A523 om gevoel te krijgen met zijn nieuwe omgeving. We zijn op dit soort dagen heel erg beperkt en het is niet representatief, maar ik ben blij dat we dit gedaan hebben zodat we vol vertrouwen naar Bahrein kunnen, waar we meer zullen leren over deze auto.”

De onthulling van de Alpine A523 vindt aanstaande donderdag (16 februari) plaats in Londen. De collectieve pre-season test begint een week later op 23 februari.