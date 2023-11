Ocon en Gasly geven uitleg over teamorders in F1 Las Vegas

Het is ronde 33 van 50 wanneer beide Alpine's met elkaar in gevecht zijn om de vijfde plaats in de Grand Prix van Las Vegas. Pierre Gasly heeft in ronde 17 zijn pitstop gemaakt, Esteban Ocon is drie ronden later binnengekomen. Laatstgenoemde heeft ook het betere tempo van de twee en dringt aan. Hij kijkt in de laatste bocht al, maar krijgt op dat moment van zijn engineer te horen dat het team wil dat zij voorlopig in deze volgorde doorgaan. "Denk aan bandenmanagement", klinkt het op de boordradio. Hij zet zijn auto dan echter al aan de binnenkant richting bocht 1, maar de twee raken zo in gevecht omdat Gasly terugslaat. Vervolgens heeft Ocon DRS richting bocht 5 en gaat hij er definitief aan voorbij.

"Het was [een] goed [gevecht]", zegt Ocon in gesprek met Sky Sports. "Volgens mij reed Pierre op dat moment op oudere banden. Mij werd verteld dat we de posities moesten vasthouden, maar ik hoorde alleen maar ‘positie’ omdat ik in feite de inhaalactie inzette op het moment dat ik het te horen kreeg", legt hij het van zijn kant uit. "Als het team mij had verzocht om de positie terug te geven, dan had ik dat natuurlijk meteen gedaan."

Gasly kreeg het na die inhaalactie alleen maar zwaarder. Zijn banden hadden het beste wel gehad en de Fransman leverde meerdere posities in om als elfde over de streep te komen. Een teleurstellend einde van een veelbelovende race voor hem dus. "Ik heb het geprobeerd", blikt Gasly terug op het gevecht met Ocon. "Ik wist dat het de strategie was om tot het einde door te gaan. Ik wist dat ik voor die positie moest vechten. Ik wilde een pitstop maken, maar daar zat het team niet op te wachten. Toen draaide het allemaal om overleven. Het was onmogelijk met alle graining.”

Voor Alpine was het opnieuw een wat ongemakkelijke situatie met teamorders, aangezien dat in Japan ook al tot wat vraagtekens leidde bij Gasly. Hij moest namelijk zijn positie afstaan aan Ocon nadat hij hem had ingehaald na teamorders. Gasly moest dan wel Fernando Alonso inhalen, maar dat gebeurde niet waarop hij die positie dus weer moest afstaan. Interim-teambaas Bruno Famin beloofde daarna beterschap: "We gaan voor de toekomst zorgen dat de communicatie beter wordt."