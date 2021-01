Ocon onder de indruk in Monte Carlo: "Rallyrijders zijn helden"

Ocon mocht in een Alpine A110S als VIP-wagen het parcours openen tijdens de eerste twee proeven van de openingsmanche van het wereldkampioenschap rally. Op de gladde bergwegen was dat makkelijker gezegd dan gedaan en de Fransman was dan ook behoorlijk onder de indruk. "Het was erg leuk, ik heb ervan genoten", reageerde Ocon, die voordien slechts een keertje in de Alpine had gezeten tijdens een promoritje op de Nordschleife.

"Het was mijn eerste ervaring in een rally en het was zeker niet de makkelijkste om mee te beginnen. Maar ik had het naar mijn zin en begon me steeds meer op m'n gemak te voelen. Er zijn altijd veel lastige stroken waar de grip verandert, dus het is iets anders dan ik gewend ben. Je moet ook naar je navigator luisteren, wat niet makkelijk is. Terwijl je je op een bocht probeert te concentreren hoor je al wat de volgende is. Naar het einde toe ging het een stuk beter en de wagen was heel goed te besturen."

Ocon, die met zijn vaste nummer 31 reed, heeft na zijn ervaring nog meer respect gekregen voor rallyrijders. "Het zijn helden, wat kan je er verder over zeggen? Ik keek achteraf naar de onboardbeelden en als je iemand als Ogier bekijkt, dan ziet het er zo snel en zo gecontroleerd uit. Maar in het echt lijkt de baan veel smaller en moeilijker. Het is een heel ander verhaal in het echt. Dus ik doe er mijn petje voor af, zij hebben echt ballen."

