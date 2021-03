Ocon: “Nieuwe Renault de beste motor uit mijn F1-carrière”

Voormalig Mercedes F1-testrijder Ocon begint dit weekend in Bahrein aan zijn tweede seizoen in dienst van Alpine, dat vorig jaar nog door het leven ging als Renault. De Fransman hoopt de geleerde lessen uit 2020 de komende maanden in praktijk te kunnen brengen en een sterk jaar op het asfalt te leggen. Renault heeft voor 2021 een aantal upgrades aan de power unit doorgevoerd, volgend seizoen volgt een geheel nieuw concept. Ocon is zeer te spreken over de progressie die de Franse fabrikant geboekt heeft.

Ocon testte eerder in zijn loopbaan diverse malen voor Mercedes en reed in de eerste jaren in de Formule 1 bij Manor, Force India en Racing Point met de toonaangevende Duitse motor. Over de nieuwe unit van Renault is hij nog enthousiaster: “Dit is absoluut een stap voorwaarts”, aldus de Fransman. “Het team heeft bepaalde aspecten onder handen genomen. We zagen al tijdens de wintertest dat het een stap beter was. De regels zijn anders, maar er is niet zo heel veel veranderd, dus de teams hebben nieuwe ideeën en nieuwe gedachtegangen aangaande de dingen die ze doen. Dit is de beste power unit die ik tot nu toe in mijn hele carrière heb gehad.”

Ook zijn nieuwe teamgenoot Fernando Alonso heeft weinig te klagen: “Het is altijd lastig om power units met elkaar te vergelijken. Het is namelijk niet alleen de krachtbron, maar ook de regels zijn veranderd. Denk aan het gebruik van dezelfde instelling voor kwalificatie en race, wat vorig jaar werd geïntroduceerd. Ik kan wel zeggen dat wij bij Alpine nu al blij zijn met de motor die we voor dit jaar hebben. Het is uiteraard een evolutie van de krachtbron van vorig jaar. Het voelde tijdens de test erg sterk en goed aan. We hadden nul problemen en konden veel ronden rijden. Het voornaamste verschil dat ik de afgelopen zes jaar gevoeld heb is de betere betrouwbaarheid. Je ziet zelden nog problemen met een van de motoren. Dat is indrukwekkend werk van alle partijen.”