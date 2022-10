Ocon: Nieuwe F1-vloer Alpine belangrijk voor vijfde startpositie

Alpine heeft met de A522 een auto waarmee het niet lukt om de drie topteams op consistente basis aan te vallen, maar waarmee het goede sier maakt in de strijd vooraan de middenmoot. In Singapore introduceerde de Franse fabrikant een nieuwe vloer die moet helpen in de strijd om P4 bij de constructeurs. In de Aziatische stadstaat vielen Esteban Ocon en Fernando Alonso uit, maar in Japan lieten beide rijders een heel behoorlijk tempo zien in de derde vrije training en de kwalificatie. Alonso kwam uiteindelijk tot de zevende positie op de grid, teamgenoot Ocon deed het met de vijfde tijd nog net iets beter door voor beide Mercedessen te eindigen.

Voor Ocon is P5 een evenaring van zijn beste kwalificatieresultaat van het jaar en daar is hij natuurlijk maar wat blij mee. "Het voelt goed, ik ben natuurlijk heel blij dat ik me in de top-vijf kwalificeer", zegt Ocon na afloop. "In Singapore konden we de performance van de upgrades nog niet echt laten zien, maar hier is de auto het hele weekend al snel. Ik had een paar goede ronden in de kwalificatie. Voor mijn gevoel had er nog iets meer in gezeten, maar niet genoeg om de Red Bull van Sergio te grazen te nemen. We hebben dus nog wel wat werk te doen, maar het is geweldig om hier terug te zijn en om met twee auto's in de top-tien te staan. Hopelijk kunnen we morgen scoren."

Geen voorkeur voor natte of droge race

De nieuwe vloer die Alpine in Singapore introduceerde, heeft een belangrijke rol gespeeld in het resultaat. "Die is daar zeker belangrijk voor geweest. Ook hebben we dit weekend dingen geleerd die ons de goede kant op sturen. Dat kunnen we meenemen. Natuurlijk had ik vandaag een grote lach op mijn gezicht in de eerste sector van de laatste ronde. Ik dacht 'shit, deze auto heeft echt grip?' Dus dat is goed", vertelt Ocon, die vindt dat de A522 momenteel op zijn best is. "Dat is duidelijk als je kijkt naar hoe de auto zich gedraagt en hoe de balans is. Hiervoor was de auto in Jeddah op zijn best, maar dit is een stapje beter."

Ook tijdens de regenachtige trainingen op vrijdag liet Alpine een sterke indruk achter. Zo klokte Alonso in de eerste training de snelste tijd, terwijl Ocon in die sessie vierde werd. Ook in de tweede en derde vrije training eindigden beide Alpines in de top-tien van de sessie. "Dit is een goede auto. Dit weekend staan we er onder alle omstandigheden bij en in Q2 waren we tweede en vierde. Dat is best indrukwekkend", zegt Ocon, die geen voorkeur heeft voor een natte of droge race. "Als het morgen regent, hebben we ook goede snelheid. Het maakt dus niet uit, maar ik denk dat we waarschijnlijk beide krijgen."

