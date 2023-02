Ocon over nieuwe Alpine: "De auto uit 2022 lijkt nu op speelgoed"

De nieuwe bolide van de Franse renstal werd donderdag officieel gepresenteerd. Hij verschilt sterk van de vorige Alpine, de A522. Een van de veranderingen is de nieuwe achterwielophanging. Die is vooral bedoeld om te helpen bij een programma om gewicht te besparen, waardoor de auto onder de minimumlimiet zit. De motorafdeling in Viry richtte zich afgelopen winter ook op betrouwbaarheid van de power unit, na een reeks problemen in 2022.

"Het is een goede evolutie vergeleken met vorig jaar", aldus Ocon over zijn nieuwe strijdwapen. "Ik ben een erg mechanische jongen. Ik kom graag dicht bij de carrosserie en dicht bij de ophanging en bestudeer graag hoe onderdelen worden gemaakt. Als ik eerlijk moet zijn, lijkt de auto uit 2022 een beetje op speelgoed vergeleken met wat we nu hebben. Het niveau van de details en hoe mooi de onderdelen zijn gemaakt in termen van gewichtsbesparing en van oplossingen in de cockpit; alles ziet eruit als bij een echte raceauto."

Ocon kan zijn ogen dan ook niet van zijn A523 afhouden. "Het is erg indrukwekkend moet ik zeggen", aldus de eenvoudig Grand Prix-winnaar. "De details, hoe de carrosserie in elkaar zit en hoe alle onderdelen zijn gemaakt. Hij is erg mooi. Dat is ten eerste goed voor de betrouwbaarheid. Ten tweede betekent het dat het team weer vooruitgang heeft geboekt. We maakten al een stap van '21 naar '22 en nu is het weer een enorme stap. We zullen zien of dat zich vertaalt naar prestaties."

Dichter bij de koplopers

Bij de lancering zei teambaas Otmar Szafnauer dat Alpine de vierde plaats in het wereldkampioenschap van vorig jaar in 2023 moet zien te herhalen. Hij wil ook dichter bij de koplopers zitten en er moet gemikt worden op podiumplaatsen. Ocon wijst erop dat Alpine vorig jaar niet ver verwijderd was van die laatste prestatie. "We eindigden als vierde in Japan en werden vijfde op de Red Bull Ring. Er ontbrak niet veel. Met een slechtere auto in 2021 wonnen we een race en werden we een keer derde, dus alles is mogelijk. Maar het gat van de vierde plaats naar derde is enorm. Vorig jaar was het ongeveer driehonderd punten bij de constructeurs'.

"Vierde worden [bij de constructeurs] en proberen veel dichter bij de nummer drie te komen, dat is een heel andere dimensie. Je komt in de top-vijf, op podiumplaatsen. Dus het is duidelijk een zeer hoog doel dat we onszelf stellen. Maar we moeten dat doen. We zijn zeer ambitieus en strijdbaar, dit is wat we willen bereiken. In de F1 kan alles gebeuren en we hopen dat er verrassingen komen."

Op de vraag of de A523 races kan winnen, voegde hij eraan toe: "Realistisch gezien denk ik niet dat we ons daar op moeten instellen. Uiteraard, als de auto in Bahrein [eerste race] super presteert kan ik zeggen van wel, maar op dit moment denk ik niet dat het realistisch is. Maar we zullen zien. Er kunnen verrassingen zijn in de F1, dat hebben we in het verleden gezien. Zo werd niet verwacht dat de Brawn in 2009 een winnende auto zou zijn."

