Ocon krijgt nieuw chassis voor Britse GP: “Alle twijfel wegnemen”

Na een sterke start van het Formule 1-seizoen 2021 zakte Esteban Ocon de afgelopen races behoorlijk weg. De Fransman eindigde tussen Imola en Monaco viermaal op rij in de punten en kwalificeerde zich tweemaal op de derde startrij. Dat leverde hem al vroeg in het seizoen een nieuw contract op: Alpine beloonde hem met een nieuwe deal tot eind 2024. Sinds die aankondiging is de Fransman echter aardig weggezakt. Sinds Monaco finishte hij niet meer in de top-tien en werd in beide races in Oostenrijk al in Q1 uitgeschakeld, terwijl teamgenoot Fernando Alonso tweemaal punten naar huis reed.

Het Alpine F1 Team heeft in overleg met de coureur uit Évreux besloten om maatregelen te nemen: “Esteban kende twee moeilijke races in Oostenrijk en we zijn nog altijd aan het onderzoeken of daar een technische verklaring voor te vinden is”, vertelt executive director Marcin Budkowski. “Om alle twijfel weg te nemen heeft het team besloten om voor Silverstone ingrijpende veranderingen door te voeren aan zijn auto, waaronder een nieuw chassis. Esteban presteerde aan het begin van het seizoen zeer sterk en kwalificeerde zich recentelijk twee races op pure snelheid op de derde rij. We werken er samen hard aan dat hij terug kan slaan en dit weekend is de perfecte gelegenheid om dat te doen.”

Ocon was er als de kippen bij om te ontkennen dat zijn mindere vorm te maken heeft met het feit dat hij zijn contract voor de komende jaren nu al op zak heeft: “Ik werk nog net zo hard als eerder dit seizoen. Ik breng evenveel tijd door in de fabriek en ik geef alles, net zoals ik deed voordat ik het contract tekende. Dat heeft niets te maken met de huidige prestaties. Ik weet zeker dat we het niveau van eerder dit seizoen terug kunnen vinden. We blijven hard werken. Ik ben ontzettend gemotiveerd om dit weekend een goed resultaat neer te zetten."