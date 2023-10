Het doel om de vierde in het constructeurskampioenschap te prolongeren kan Alpine inmiddels wel vergeten. Het Franse team kan de knappe prestaties van vorig jaar niet evenaren en staat inmiddels op de zesde plek in het kampioenschap, nadat concurrenten Aston Martin en McLaren dit jaar wel grote stappen hebben gezet. Als gevolg hiervan zijn teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane de laan uitgestuurd, omdat ze het niet eens konden worden met de Renault-directie over wanneer het team de weg terug naar de top zou gaan vinden. Daarnaast is Alpine’s CEO Laurent Rossi overgeschakeld naar ‘speciale projecten’ en gaat technisch directeur Nick Chester zijn geluk in 2024 bij Williams beproeven.

Om deze tegenslagen te verwerken heeft Renault’s CEO Luca de Meo een fabrieksbezoek gebracht bij het team uit Enstone. Verschillende bronnen hebben Motorsport.com laten weten dat hij het team heeft verteld waar verbeteringen nodig zijn, in de hoop de mensen op de fabriek te motiveren. Alpine-coureur Esteban Ocon gaat in Qatar in op de speech die De Meo gegeven heeft: “Die dag had ik een aantal meetings om de performance te evalueren. Natuurlijk heb ik de speech van Luca bijgewoond. Luca is gekomen om iedereen in de fabriek gerust te stellen en te motiveren. Het was goed dat hij langskwam. Hij heeft ook antwoord gegeven op veel vragen van iedereen. Natuurlijk zijn er dingen die we moeten verbeteren. We zijn hard op weg om dat ook te doen en ik weet zeker dat het ons in de toekomst gaat lukken.”

Toewijding aan Formule 1

Aangezien Szafnauer en Permane in juli al opzij werden geschoven, wordt Ocon door Motorsport.com gevraagd waarom het bezoek van De Meo zo lang op zich heeft laten wachten. Volgens de 27-jarige coureur is het nooit een slecht moment voor een CEO om een bezoek aan de fabriek te brengen. “Het is altijd goed als hij binnenkomt om iedereen te motiveren. Het is geweldig om te horen dat Alpine volledig toegewijd blijft aan de Formule 1. Dat laat zien hoe veel hij om dit project geeft.”

Sinds het vertrek van Szafnauer en Permane in Spa werd aangekondigd, heeft het team een aantal knappe prestaties neergezet. Datzelfde weekend scoorde Pierre Gasly tijdens de sprintrace een P3, terwijl hij ook goed uit de zomerstop kwam door in Zandvoort wederom op P3 te eindigen. De laatste GP in Japan scoorde het Franse rijdersduo een dubbele puntenfinish, maar daar ging de nodige controverse aan vooraf wegens een teamorder tussen beide heren. Gasly - die voor zijn teamgenoot lag - werd in de voorlaatste ronde opdracht gegeven om Ocon voorbij te laten, waar eerstgenoemde het zacht gezegd niet mee eens was. Voor het weekend in Qatar werd wel bekend dat alle kou uit de lucht is.