Ocon nipt naast podium: “Verloor in slotfase stuk van de vloer”

Na zijn eerste F1-overwinning in Hongarije stond Esteban Ocon niet meer op het podium, maar de chaotisch verlopen Grand Prix van Saudi-Arabië bracht hem in stelling om daar weer eens te belanden. De Alpine-coureur profiteerde van de eerste code rood, mocht de tweede herstart zelfs als eerste aanvangen en reed daarna lang op de derde plek. Pas in de laatste meters van de race werd hij gepasseerd door Valtteri Bottas, waardoor Ocon in Jeddah genoegen moest nemen met de vierde plek. Dat de Mercedes-coureur nog een aanval kon wagen, kwam volgens de Fransman door meerdere factoren.

“We verloren ineens behoorlijk wat snelheid in de laatste twee ronden. Er was behoorlijk wat contact in de race, waaronder bij de eerste start. Toen was er contact met Tsunoda, bij de herstart met Lewis. Twee ronden voor het einde verloor ik een behoorlijk stuk van de vloer, dus ik was behoorlijk wat langzamer. Ik verloor behoorlijk wat grip aan de achterkant, maar ik dacht dat het door de degradatie [van de banden] kwam”, analyseerde Ocon na een vraag van Motorsport.com. “We moesten veel van onze batterij gebruiken om Valtteri achter ons te houden. Op weg naar de vlag was het hybride systeem leeg, daarom kon ik hem niet meer achter me houden. Het is zonde dat we snelheid verloren in de laatste twee ronden, maar je kan niet alles hebben.”

Hybride energie anders inzetten in laatste ronde

Daar waar hij zelf weinig aan de schade aan de vloer kon doen, weet Ocon wel dat hij zijn hybride energie misschien beter had kunnen inzetten in zijn strijd met Bottas. “Ik probeer in mijn hoofd alle scenario’s nog eens na te lopen, maar we misten echt wat snelheid in de laatste twee ronden. Misschien had ik de hybride energie bij het uitkomen van de laatste bocht kunnen gebruiken, in plaats van voor bocht 27”, vertelde de Fransman. Er waren een paar dichten die we misschien anders hadden kunnen doen, maar uiteindelijk is het voor ons niet realistisch om met een Mercedes te vechten. We zitten nog niet in dezelfde league, maar we pushen wel om daar te komen.”

Na de finish op het Jeddah Street Circuit is er sprake van gemengde gevoelens bij Ocon. “Als we bij de start van de race dachten dat we vierde zouden worden, dan waren we natuurlijk heel blij geweest met het resultaat. Dat staat buiten kijf. Maar het is iets lastiger te verwerken dat we tot vijftig meter voor het einde de derde plek hadden”, zei hij. Toch kan hij tevreden terugkijken op de race, te meer omdat AlphaTauri nu op een schier onoverbrugbare achterstand staat in het kampioenschap voor constructeurs. “We hebben veel uit de auto gehaald en zoals Fernando zou zeggen, is dit onderdeel van het plan. We pushten zo hard mogelijk en hebben een sterk teamresultaat behaald, dus daar ben ik tevreden mee. Ook ben ik voor iedereen heel blij. Ik denk dat het van onze kant een solide weekend was. Zodra we de snelheid van de topauto’s hebben, worden wij heel gevaarlijk.”