Ocon: Minder verrassingen door FIA’s omgang met rode vlaggen

Na de controversiële Abu Dhabi-race van vorig jaar werd wedstrijdleider Michael Masi de laan uitgestuurd door de FIA. Er werd een nieuw systeem geïmplementeerd met Niels Wittich en Eduardo Freitas als nieuwe racedirecteuren. Het duo heeft een aangepaste werkwijze op het gebied van track limits, herstarts achter de safety car en juwelen. Een ander element is dat races zelden tot nooit stilgelegd worden met rode vlaggen, maar het duo geeft de voorkeur aan een (virtuele) safety car. Zo verzuimde de wedstrijdleiding in Monza de wedstrijd stil te leggen toen Daniel Ricciardo kort voor het eind van de wedstrijd stilviel. Daardoor eindigde de race achter de safety car. Voorheen zorgden de rode vlaggen nog wel eens voor verrassingen, maar volgens Esteban Ocon is het de reden dat hij en teamgenoot Fernando Alonso nog droogstaan wat betreft podiums in F1-races.

“De Formule 1 zonder rode vlaggen en herstarts, met de verschillende beslissingen van de FIA, heeft gezorgd dat er minder kansen zijn”, aldus Ocon. “Het is een beetje de standaardracerij die we voorheen ook hadden. Dat is geen kritiek, maar we hebben in 2020 en 2021 gezien dat de rode vlaggen vaak wel iets extra’s aan de races geven en teams in de middenmoot de kans gaven om podiums of overwinningen te scoren. Dat is dit jaar niet meer het geval omdat de races traditioneler zijn geworden, maar ik moet zeggen dat ik daar meer van geniet. We zijn zelf ook sneller en presteren beter. Het is waar dat we daar nog niet helemaal voor beloond zijn, we staan nog niet helemaal bovenaan.”

In 2021 scoorden McLaren en Alpine elk een overwinning en meerdere podiumfinishes. Dit jaar is Lando Norris de enige coureur van buiten de traditionele top-drie die een podium heeft weten te pakken. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij derde werd. Hoewel Ocon dit jaar nog niet van de champagne heeft mogen proeven, haalt hij meer plezier uit dit seizoen dan het voorgaande. “Het is beter dat we meer punten scoren in het kampioenschap, maar het is moeilijk om een race te winnen of op het podium te komen. Ik denk dat we blij moeten zijn met onze positie op dit moment. Het is beter dan vorig jaar. Dit willen we vasthouden, het seizoen is nog niet afgelopen. Hopelijk zit er nog een podium in het vat.”