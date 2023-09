VIDEO: Ocon en Norris botsen bijna tijdens Q1 F1 Monza Het had weinig gescheeld of de kwalificatie van Esteban Ocon en Lando Norris was na een paar rondje al weer klaar. Norris naderde zijn Franse collega richting de Parabolica, waar Ocon duidelijk niet op hem gerekend had. Dankzij de snelle reflexen van Norris bleef een crash uit. Norris stootte door naar Q2, maar Ocon lukte dat uiteindelijk niet.