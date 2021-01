Ocon kreeg R.S.20 pas laat in het seizoen onder de knie

Eenmaal op stoom boekte hij aan het einde van het seizoen zelfs de beste seizoensprestatie van Renault, een tweede plaats achter Sergio Perez in de Sakhir Grand Prix. Die klassering was volgens Ocon vooral het resultaat van een gegroeid vertrouwen in de R.S.20, waardoor hij wat meer kon experimenteren met de afstelling en op de baan een aantal zaken kon uitproberen.

“In het begin probeerde ik alles op te lossen met mijn rijstijl op de baan. Maar in de Formule 1 bereik je veel meer door nauw samen te werken met je ingenieurs en te sleutelen aan je auto. Uiteindelijk geeft dat je het vertrouwen waardoor je ook beter gaat rijden", aldus Ocon tegen Motorsport.com.

“Uiteindelijk heb ik het gevoel dat we het pas later in het jaar een stuk beter hebben gedaan. Ik was ook veel gelukkiger met de auto, vooral in Bahrein. Daar voelde de wagen heel sterk. Ik denk dat we het daar precies goed voor elkaar hadden."

Hoewel Ocon pas 24 jaar is, heeft hij al een bewogen F1-carrière achter de rug. In 2014 testte hij voor het eerst een F1-wagen, bij Lotus. Vervolgens reed hij voor Manor en Force India. De overname van dat team in 2018 door Lawrence Stroll betekende einde verhaal voor Ocon. Hij moest zijn stoeltje afstaan aan Lance Stroll en ging in 2019 bij Mercedes aan de slag als testcoureur. Vorig jaar keerde hij bij Renault terug op de grid en die overstap verliep niet zonder slag of stoot. “Over het geheel genomen werkt de wagen totaal niet hetzelfde als de Mercedes, zoals ik die in tests heb gereden. Of als de Force India. Ze hebben totaal verschillende eigenschappen. Je neemt een bocht op een heel andere manier en ook de wijze waarop je de auto afstelt is compleet anders.

En dus moest Ocon weer even terug naar de basis. “Ik heb wat dingen opnieuw moeten leren. Ik dacht dat ik terug kon komen en hetzelfde zou kunnen doen als in de wagen van Force India en de auto voor mij het werk zou doen. Dat was dus niet het geval. Alle auto’s zijn anders en je moet dus echt weer op zoek naar hoe je ‘m elke ronde sneller maakt. Dat is iets wat ik het afgelopen jaar steeds beter heb leren begrijpen.”