Ocon kandidaat bij Mercedes F1? "Ben nog altijd juniorrijder"

De rijdersmarkt richting het Formule 1-seizoen 2025 is nog voor de seizoensstart van 2024 in beweging gekomen. Lewis Hamilton heeft bekendgemaakt dat hij Mercedes na het komende seizoen verlaat om aan een avontuur bij jeugdliefde Ferrari te beginnen. Enkele maanden eerder tekende de Brit nog een contract voor 2024 en 2025 bij Mercedes, maar door een clausule kan hij na het eerste seizoen al vertrekken. Het betekent wel dat het Duitse fabrieksteam op zoek moet naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Hij ligt tot eind 2025 vast bij Mercedes.

Diverse namen hebben de revue gepasseerd als potentiële vervanger van Hamilton. Onder meer Fernando Alonso, de bij Ferrari geslachtofferde Carlos Sainz, Mercedes-reserve Mick Schumacher en toptalent Andrea Kimi Antonelli zijn genoemd als kanshebbers. Dat geldt eveneens voor Esteban Ocon. De Fransman is jarenlang onderdeel geweest van het opleidingstraject van Mercedes en werd in 2019 de reserve van het F1-team toen hij zijn plek bij Racing Point verloor. Zelf is Ocon op dit moment vooral gefocust op zijn naderende campagne met Alpine F1, maar wel benadrukte hij bij de onthulling van de A524 dat hij tot op zekere hoogte nog altijd aan Mercedes verbonden is.

"Ik heb altijd een sterke band met Mercedes gehad. Ik ben nog altijd juniorrijder van Mercedes", vertelt Ocon. "Dit is altijd zo geweest, ook al ben ik niet echt een junior meer. Tot op zekere hoogte heb ik nog steeds een contract met ze. Zo zit het. We zullen zien. Op dit moment ben ik volledig toegewijd aan Alpine, daar ligt mijn focus. Zoals altijd moet ik goed presteren op het asfalt. Ieder jaar is cruciaal in F1, want het maakt niet uit of je een contract hebt. Als je slecht presteert, kun je eruit geknikkerd worden. Zo zit het in elkaar. Als je goed presteert, zijn er altijd gesprekken, geruchten en goede dingen voor je. Zolang we daarover kunnen praten, ben je goed bezig op de baan."

De overstap van Hamilton naar Ferrari kwam voor Ocon in ieder geval als een grote verrassing. "Niemand verwachtte zoiets tijdens deze winter", aldus de Fransman. Teamgenoot Pierre Gasly gaf echter aan dat hij wel op de hoogte was dat Hamilton met de Italiaanse fabrikant sprak.