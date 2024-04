Ocon kan leven met P15: "Leek onmogelijk Q2 te bereiken"

Luid gejuich klonk er op de boordradio toen Esteban Ocon Q2 bereikte in Japan. Het is niet waar Alpine om zou willen juichen, maar volgens Ocon is het belangrijk om deze kleine zeges te vieren. "Ik denk dat ze wat persoonlijke voldoening geven en het vertrouwen als team vergroten over wat we op dit moment aan het doen zijn", antwoordt Ocon op een vraag van Motorsport.com. "Het is een beetje teleurstellend om te zien dat we het niet goed doen op dit moment, we hebben duidelijk geen snelle auto. Maar toen ik terugkwam, zei ik: 'Wat als we een auto voor Q3 hadden gehad?' Ik heb het gevoel dat we het potentieel maximaliseren, wat we vorig jaar niet echt deden - of überhaupt met de nieuwe generatie auto's. Het voelt wat dat betreft goed."

In Q2 kwam Ocon niet verder dan de vijftiende tijd en kwam hij zo'n vier tienden van een seconde tekort om door te stoten tot Q3. Ook al is P15 niet fantastisch te noemen, ziet Ocon 'kleine tevredenheid' in dit resultaat. "Voor de start van de sessie leek het voor ons onmogelijk om Q2 te bereiken", meent Ocon. "Daarom spreek ik ook van kleine tevredenheid, want dit kwam een beetje onverwacht. Het zag er goed uit in Q1. Ik dacht sneller te kunnen, maar helaas zat er niet meer in dan dit en we waren nog steeds best ver van Q3 verwijderd. We moeten doorgaan en hopelijk pakt het morgen allemaal zo uit dat we in de punten kunnen eindigen."

Ocon wijst naar aanpassingen aan de afstelling na de derde vrije training als een van de redenen dat hij in Q1 kon verrassen. "In VT3 was ik echt niet blij met de auto, we hebben toen heel veel veranderd. Het geeft ons goed vertrouwen om dat te doen en het pakte dus duidelijk goed uit voor de kwalificatie, we gingen de goede kant op. We hebben het potentieel gemaximaliseerd en ik ben trots op het werk dat we al een aantal weekenden doen."

Bandenvoorbereiding

Aan de andere kant van de Alpine-garage zit Pierre Gasly met de nodige vraagtekens. Waar Ocon Q2 bereikte, was Gasly al na achttien minuten klaar. Hij moest genoegen nemen met de zeventiende tijd. "Het was vanaf bocht 7 een rommelige ronde", blikt hij terug op zijn laatste run in Q1. "Sector 1 was sterk en de auto voelde goed, maar de rest van de ronde had ik een enorm verval. We hebben te vroeg in de ronde te veel van de banden gevergd. Bij het uitkomen van bocht 6 begon ik een beetje te glijden en ik voelde de achterbanden een beetje gaan... In bocht 7 hetzelfde, bocht 9 eveneens. Het ging allemaal bergafwaarts vanaf bocht 6. We zullen het opwarmen [van de banden] analyseren en kijken hoe we het hadden kunnen maximaliseren. Deze ronde heb ik helaas niet gemaximaliseerd."