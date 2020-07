Ocon wijst ideale Renault-teamgenoot aan: "Dat is Alonso"

Het vertrek van Ricciardo kwam als donderslag bij heldere hemel voor Renault. De man uit Perth werd als de grote aankoop binnengehaald, maar het merk was simpelweg niet competitief genoeg. Op basis van de wintertests in Barcelona besloot Ricciardo de samenwerking aan het eind van het huidige seizoen, dat dit weekend begint met de GP van Oostenrijk, op te zeggen. Voor de 23-jarige Ocon, die de kar naar verwachting mag gaan trekken na het vertrek Ricciardo, is het wel duidelijk wie hij graag naast zich zou zien.

“Ik heb die vraag nu al meerdere keren gekregen”, reageerde Ocon enigszins politiek correct op de vraag van Motorsport.com. “Ik heb altijd eerlijk gereageerd en mijn persoonlijke keuze heeft niets te maken met wat het team gaat doen.” Toch heeft de Fransman wel degelijk een persoonlijke voorkeur: “Ik heb een hele goede band met Fernando. De enige helm die ik geruild heb, was met hem. Hij is samen met Michael [Schumacher], door hun gevechten in het verleden, de coureur waardoor ik van deze sport ben gaan houden. Ik weet niet of ze hem naar ons team gaan halen, maar als hij terugkeert zou ik daar heel blij mee zijn.”

Ocon heeft teambaas Cyril Abiteboul nog niet op de hoogte gebracht van zijn voorkeur maar dat “is iets om nog eens te bespreken’, zo verklaarde hij. Alonso heeft recent openlijk geflirt met een terugkeer, maar voorlopig is het niet concreet geworden. Het enige raceprogramma dat de Spanjaard momenteel heeft, is zijn deelname aan de Indy500 later dit jaar.

Een andere beschikbare ervaren coureur is Sebastian Vettel, die na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. Ricciardo heeft in het verleden al (succesvol) gewerkt als teamgenoot van de viervoudig F1-kampioen, ook hij zou om die reden graag nog eens met Alonso werken: “Ik zou Alonso noemen, alleen omdat ik geen ervaring met hem heb”, zei de Australiër. “Teamgenoten zijn altijd geweldige referenties en maken je als coureur ook echt beter. Je kunt altijd wel iets leren. Ik geloof niet dat er een coureur in deze sport is geweest die perfect is. Er is altijd wel iets te verbeteren. Ik zou zeker Fernando kiezen. Maar dat komt ook omdat ik nog maar twaalf maanden met Seb gereden heb. Dat ging best snel, daar zou ik ook niet tegen zijn.”

Met medewerking van Ronald Vording