Esteban Ocon en Max Verstappen zijn oude bekenden van elkaar. Beide heren begonnen in 2014 in het Europees Formule 3-kampioenschap. Ocon stapte in bij Prema, terwijl Verstappen voor Van Amersfoort in actie kwam. Meermaals kwam het duo elkaar tegen op de circuits, maar uiteindelijk trok de Fransman aan het langste eind. Na negen zeges kroonde Ocon zichzelf tot kampioen in die klasse. In de Europese F3 werd soms hard geracet. De Franse coureur kent de stijl van de Red Bull-coureur. "De agressie waar hij dit seizoen mee reed heeft hem de titel opgeleverd. Er is veel gebeurd in de race [in Abu Dhabi], maar hij is nou eenmaal agressief. Ze [Red Bull] hebben het in ieder geval goed gespeeld", vertelt Ocon.

De rijder uit Évreux is sinds 2020 fulltime in dienst bij Renault [nu onder de naam Alpine]. In de afgelopen seizoenen heeft het Franse merk veel progressie geboekt. Hoewel 2021 eigenlijk een overgangsjaar zou worden, scoorde de Fransman toch zijn eerste zege. Dat smaakt naar meer en dus hoopt hij met het oog op de regelwijzigingen vaker in de voorhoede te zijn. "Als je die gevechten tussen Lewis en Max ziet, dan wil je je daarin mengen. Daar ga ik niet om liegen", vervolgt Ocon. "Het zou fantastisch zijn om altijd maar voor overwinningen en podiums te kunnen vechten. Hopelijk gaat de Formule 1 die kant op en met de nieuwe reglementen lijkt dit een droom. Hopelijk wordt die werkelijkheid. Ik werk ontzettend hard. Fernando [Alonso] en ik nemen niet veel vakantie. Het doel is om zoveel mogelijk tijd in de fabriek door te brengen."

Met name in het laatste gedeelte van het 2021-seizoen heeft Alpine constant gepresteerd. Zo was er een derde plek voor Alonso in Qatar en bemachtigde Ocon deze plek bijna in Saudi-Arabië. Voor de Franse rijder genoeg reden om op dezelfde voet verder te gaan in 2022. "Ik wil het volgend jaar naar een nog hoger niveau tillen", aldus de Alpine-coureur. "Ik ben blij met hoe we het seizoen hebben afgesloten. We hebben goed gereden, goede gesprekken gevoerd en ben mij als sportman blijven verbeteren. Als atleet ben ik daarnaar op zoek. Als team zijn we eerlijk naar elkaar. Als de jongens vinden dat ik iets beter moet doen, dan wil ik het graag horen. Ze moeten daar niet terughoudend in zijn, want ik kan juist daardoor een nieuwe stap zetten. Het zijn de kleine details."