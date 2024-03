Ocon houdt hoop: Alpine kan weer een winnende F1-auto bouwen

Alpine maakte al geen hele beste indruk tijdens de testdagen, maar dat het team uit Enstone helemaal onderaan zou eindigen in de eerste kwalificatie van het jaar, zal voor sommigen toch als een verrassing zijn gekomen. Esteban Ocon bleef steken op de negentiende tijd terwijl Pierre Gasly de langzaamste tijd van iedereen reed.

“Dit is nog maar de eerste ronde”, zei Ocon onderweg terug over de boordradio. “We blijven er gewoon aan werken. Ik heb vertrouwen in jullie, jongens.” Toen Motorsport.com hem in de paddock vroeg naar het radiobericht, liet hij weten: “We zijn niet blij met deze situatie, maar het is nou eenmaal de situatie waarin het team en ik zitten. Niemand vindt het leuk om achteraan te staan. We zijn allemaal competitief ingesteld. Maar het is nu belangrijk dat we eenheid blijven vormen en de moed erin blijven houden. Dit team heeft een aantal jaar geleden een winnende auto gebouwd en dat gebeurde op dezelfde plekken als waar het team nog steeds zit, in Viry en Enstone. Ik geloof erin dat het team dat nog eens kan doen en vertrouw erop dat het een stap naar voren gaat maken.”

“De realiteit van vandaag is dat we snelheid tekort komen, met name over een enkele ronde”, kijkt hij terug op de kwalificatie. “Maar we zullen morgen zien waar we precies staan qua racetempo. Mogelijk dat we dan iets dichter bij de anderen zullen zitten. Laten we proberen om een probleemloze race te hebben en kijken hoe we de auto kunnen optimaliseren voor volgende week.” Alpine ging er voorafgaand aan het weekend al vanuit dat het ergens in de achterhoede zou zitten. Voor Ocon kwam de magere performance dan ook niet als een verrassing: “Na de testdagen waren er al aanwijzingen dat we zouden staan waar we nu staan. We wisten het natuurlijk niet zeker, maar vandaag zagen we dat het inderdaad zo is dat we achteraan staan en snelheid tekort komen. We moeten nu pushen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst anders zal zijn.”

'Geen vreselijke auto'

Ocon merkt op dat het gevoel in de auto niet zo slecht was als je zou denken, op basis van de uitkomst van de kwalificatie. “Jullie verwachten misschien dat het een vreselijke auto is om mee te rijden, maar dat is niet het geval. We hebben gedurende de testdagen en vrije trainingen ook wel goede vooruitgang geboekt met de afstelling van de auto. Maar helaas zijn er nog een paar zwakke plekken die we niet hebben weten op te lossen en die problemen blijven geven.”

De Fransman ziet bovendien dat het volledige veld dicht bij elkaar zit. “Het gaat om kleine details. Dat is ook waarom we een eenheid moeten blijven vormen en moeten blijven pushen. Want als we vandaag een paar tienden sneller waren geweest, hadden we twee teams achter ons gelaten en waren we heel dicht bij Q2 geweest. Dus dat we nu achteraan staan, wil ook niet zeggen dat dat over vijf of zes races nog steeds zo zal zijn.”