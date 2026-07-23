Ocon heeft "niets te melden" over F1-toekomst na moeizame start van 2026

Esteban Ocon bevestigde dat hij “nog niets aan te kondigen” heeft over zijn toekomst in de Formule 1 na de moeilijkste seizoensstart uit zijn carrière.

De Haas-coureur heeft in de eerste 10 ronden van de campagne van 2026 slechts drie punten gescoord, waarbij hij aangeeft te worstelen met de inconsistenties van de VF-26.

Maar het is eigenlijk gewoon een voortzetting van zijn matige vorm uit 2025, een seizoen waarin hij als 15e eindigde in de stand en drie punten achter rookie-teamgenoot Oliver Bearman - die dit jaar al 15 punten voorstaat.

Nu Ocons contract eind 2026 afloopt, staat zijn zitje voor 2027 onder druk en naar verluidt overweegt Haas Leonardo Fornaroli of Rafael Camara als Bearmans volgende teamgenoot.

Dat werd Ocon dan ook voorgelegd in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije van dit weekend, de laatste race voor de jaarlijkse zomerstop, waarin coureursdeals voor het volgende seizoen vaak worden bevestigd.

“Natuurlijk is er nog niets aan te kondigen,” zei de 29-jarige. “De zomerstop zal behoorlijk druk worden. We zullen zien. Op dit moment richten we ons op deze race en we zullen zien wat er gebeurt.

“Er zijn altijd veel opties. Op dit moment zullen we eerst met het team praten. Ik ben hier twee jaar. Ik ben door Ayao [Komatsu] overtuigd om hierheen te komen. Het eerste gesprek zal zeker met dit team plaatsvinden.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De winnaar van de GP van Hongarije van 2021 heeft simpelweg teleurgesteld sinds hij voor 2025 van Alpine naar Haas kwam, vooral omdat hij de eerste coureur van de Amerikaanse formatie werd die ooit een race had gewonnen.

Van Ocon werd verwacht dat hij het team in dit nieuwe tijdperk vooruit zou leiden, maar de veteraan heeft moeite gehad om een reeks resultaten neer te zetten en wordt ruimschoots verslagen door zijn 21-jarige teamgenoot.

De Fransman stelde eerder zelfs dat de inconsistenties van de VF-26 hem in 2026 in alle races op twee na hadden gehinderd - zijn enige puntenfinishes kwamen in Japan en Monaco - wat Ocons slechtste start sinds zijn F1-debuut in 2016 markeert.

Toen hem in Boedapest werd gevraagd zijn seizoen tot nu toe samen te vatten, antwoordde hij: “Misschien geen frustratie, maar te veel moeilijkheden. Te veel problemen. Te veel dingen die ons ervan weerhielden te presteren.

“Waarschijnlijk de moeilijkste eerste seizoenshelft die ik ooit heb gehad. Qua hoe consistent de auto was, van de ene race op de andere, en hoeveel problemen ik dit jaar heb gehad.

“Ik hoop dat het beter wordt. We werken er hard aan om het beter te maken, allemaal samen, en het is niet alleen zwaar voor mij, het is zwaar voor het hele team.

“Maar we weten wat we moeten doen en we blijven bij elkaar om de problemen op te lossen. Dat is het belangrijkste.”

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