De race op zondag is voor Alpine-coureur Esteban Ocon uitgelopen in een lichtelijke deceptie. De Fransman zag zijn teamgenoot Pierre Gasly een knappe P3 binnenhalen, terwijl voor hem niet meer dan een tiende plaats in het verschiet lag. Dat lag volgens Ocon aan strategisch geblunder van zijn team, met name de keus voor de full wets kan op flinke kritiek rekenen.

"Allereerst, gefeliciteerd aan Pierre en zijn kant van de garage. Ze hebben het goed gedaan en hebben het tweede podiumplekje van dit jaar voor ons team binnengebracht", vertelt Ocon na afloop van de race in Zandvoort. "Dat is misschien wel het enige positieve van dit weekend. Aan mijn kant voelde de auto niet beter. Toch vocht ik me terug vanaf plek zestien naar P6, dat ging heel goed. We namen veel risico en hadden heel wat gevechten op de baan, maar het lukte me om me een weg door het veld te banen. Dat was super goed, maar het is teleurstellend dat we in de eindfase die punten weg lieten glippen." Volgens de uit Evreux afkomstige rijder was met name de call voor full wets de reden voor het verlies van terrein: "Ik was daar niet blij mee, maar ook gingen we een ronde te laat de pits in. Ik vroeg al eerder of we de banden klaar stonden, maar ik moest een ronde langer door op slicks. Toen vielen we van plek zes terug naar plek elf."

Opvallend genoeg was naast Ocon Red Bull Racing het enige team dat ook voor de full wets ging, maar zij hadden niet zoveel hinder van deze band. Daar is volgens de Franse coureur een goede verklaring voor: "Zij zijn zo snel dat ze meer marge hebben. Wij hebben die marge niet. Ten tweede, als de full wets nodig zijn dan is het eigenlijk altijd zo dat het een rode vlag-situatie wordt. Dat was nu weer het geval. Er is dan geen goed moment om full wets te gebruiken. De band is altijd langzamer. Als de full wets sneller zijn, dan is het niet meer verantwoord om met een Formuel 1-auto te racen."

Video: Een samenvatting van de chaotische Grand Prix van Nederland