Ocon racet tijdens onderbreking met op afstand bestuurbare auto's

De Formule 1-coureurs hebben in ieder geval tot 14 juni geen races op het programma staan. Nadat iedereen zich in Melbourne had verzameld voor de opening van het seizoen, werden achter elkaar de eerste acht races van het seizoen uitgesteld of afgelast. De komende maanden zijn de coureurs daardoor vrije en dat houdt in dat ze hun hobby’s kunnen oppakken. Voor Esteban Ocon geldt dat hij zich nu bezig kan houden met een tweede passie: het racen met op afstand bestuurbare raceauto’s.

“Ik ben klaar voor alles met een motor en brandstof”, vertelde de coureur van Renault F1 in zijn column op F1.com. De op afstand bestuurbare auto’s vormen prettig vermaak voor Ocon, die momenteel met zijn familie in Frankrijk in quarantaine zit. “Het is erg leuk om met een aantal pylonen je eigen baan te maken en deze machines tot het uiterste te pushen. Ik hou niet echt van het onderhouden, maar je moet het doen om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn tijdens het rijden. Het is een beetje zoals een raceauto: iedere keer als je rijdt, moet die onderhouden worden, want dat is de enige manier om geen problemen te krijgen.”

Veel van Ocons collega’s hebben zich de afgelopen weken laten zien tijdens diverse simraces. Nicholas Latifi en Lando Norris lieten zich bijvoorbeeld zien bij de #NotTheBahrainGP en de Virtual Grand Prix van de Formule 1, terwijl Max Verstappen aan de leiding gaat bij het kampioenschap van Team Redline. Ocon houdt zichzelf scherp met Gran Turismo Sport, naast zijn gebruikelijke trainingen. “Ik doe met een aantal snelle jongens en wat vrienden veel aan simracing op Gran Turismo. Dat doe ik voor mijn training zo’n drie uur per dag, om mijzelf bezig te houden.”

Kijk hier de #NotTheBahGP terug: