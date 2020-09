Ocon: Rusland ‘sterkste race’ sinds terugkeer in Formule 1

Ocon had een ijzersterke start waarmee hij van startpositie zeven opklom naar de vierde positie, achtervolgd door teamgenoot Daniel Ricciardo. Dat bleef zo tot de Australiër zijn pitstop maakte: Ocon wachtte twee ronden langer met zijn stop en had het daarna lastig op de harde banden. Eerst moest hij Ricciardo voorbij laten gaan en daarna zag hij ook Sergio Perez en Charles Leclerc langszij komen, waardoor de Fransman uiteindelijk op de zevende positie over de finish kwam. Ondanks dat hij terugviel, ziet Ocon de race op Sochi Autodrom als een positieve.

“Ik ben het eens dat het eerste deel van de race mogelijk het sterkste van mijn seizoen tot nu toe was”, zei hij. “Ik had een goede start en de snelheid was erg, erg sterk. Op de softs was het vergelijkbaar met Daniel, hoewel ik de banden een aantal ronden langer liet leven. Dat voelde absoluut goed. Helaas was het lastiger na de stop voor harde banden. Op dat vlak hebben we nog wat te analyseren. Mogelijk hadden er voor mij meer punten ingezeten. Maar we komen er. Het is een goed teken dat de snelheid in de eerste stint zo goed was. Natuurlijk voelt het niet geweldig door die tweede stint, maar voor het team is het een goed resultaat omdat we inlopen op de derde plek bij de constructeurs. Dus dat loopt allemaal goed.”

De laatste tijd is Renault op allerlei typen circuits competitief gebleken: Ocon scoorde in drie van de laatste vier races, terwijl Ricciardo bij iedere race in de top-zes eindigde. Eerstgenoemde benadrukt dat het doel is dat Renault op alle circuits consistent is. “In de laatste races hadden we goed door hoe we de auto moeten afstellen en waar we ons konden verbeteren. We hadden ook wat kleine upgrades, die ons geholpen hebben.” Als Renault nu de zwakkere races in Hongarije en Barcelona over zou kunnen doen, dan zou dat volgens Ocon beter gaan. “Ik denk dat we nu meer prestaties uit de auto weten te halen, met de kennis die we nu hebben.”

De volgende Grand Prix wordt verreden op de Nürburgring. Afgelopen weekend waren de weersomstandigheden tijdens de 24 uur van de Nürburgring bar en boos, maar het maakt Ocon niets uit als het er regent of koud is. “Er kan van alles gebeuren bij terugkeer naar Noord-Europa, met wat regen en dat soort dingen”, stelt de Renault-coureur. “Maar we zijn in staat om goed te presteren in de regen. De auto was tijdens de wintertest in Barcelona sterk in de regen, en in Oostenrijk kwalificeerde ik me op P5 in de regen. Dus als het nat is, dan zouden wij er ook prima voor staan.”

Met medewerking van Adam Cooper