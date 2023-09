VIDEO: Ocon ziet goede F1-klassering in Singapore in rook opgaan Het zag er zo mooi uit voor Alpine-rijder Esteban Ocon, maar een technisch probleem zorgt het einde van zijn race. De jarige Fransman was diep in de top-tien aan het vechten en had zelfs even zicht op de top-vijf. Dat juist op dat moment de Alpine de geest gaf, moet pijn doen. Een virtual safety car volgde.