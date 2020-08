Gridstraf voor Ocon wegens hinderen Russell

Slachtoffer was George Russell, die bezig was aan een snelle ronde maar voor zich opeens de langzaam rijdende Ocon zag opdoemen. De Fransman was net bezig met zijn out-lap en was door zijn team wel gewaarschuwd voor de voor hem rijdende Antonio Giovinazzi, maar niet bijtijds voor de achteropkomende Russell. Die laatste kon een aanrijding voorkomen, maar zag zijn snelle ronde wel in duigen vallen.

De wedstrijdleiding liet direct na het incident al weten de zaak te gaan onderzoeken en concludeerde na de kwalificatie dat Ocon inderdaad Russell in de weg had gezeten. “Op het moment dat Russell naderde, adviseerde het team Ocon over de boordradio dat Giovinazzi voor hem zat, maar ze waarschuwden hem pas erg laat voor Russell. Toen Russell bij de auto’s voor hem aansloot, stuurde Ocon naar rechts om Giovinazzi voorbij te gaan en hij hinderde daarbij duidelijk de snellere Russell.”

Naast zijn gridstraf krijgt Ocon ook een strafpunt op zijn superlicentie, zijn eerste tot dusverre. Door de straf schuiven Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Romain Grosjean een plekje op in de startopstelling van zondag. Sailllant is dat Ocon nu op de grid voor Russell staat.