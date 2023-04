Ocon: "Heeft geen zin om te racen als Alpine er niet in gelooft"

Aston Martin verraste in de eerste drie Grands Prix van 2023 met drie opeenvolgende podiums voor Fernando Alonso. De AMR23 is sterk verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, waar het met name begin 2022 aardig mee worstelde. De reuzensprong is een klap in het gezicht voor het merendeel van de andere Formule 1-teams, maar laat wel zien dat onder het budgetplafond dergelijke stappen nog gezet kunnen worden.

"In onze gedachten moeten we bedenken dat het mogelijk is, anders heeft racen geen zin", antwoordt Esteban Ocon op de vraag of Alpine de vooruitgang van Aston Martin kan evenaren. "Het [vorige] jaar eindigde in december en we begonnen een nieuw seizoen eind februari, begin maart. Dat is ongeveer drie à vier maanden. Ik heb geen idee of Aston deze stap gedurende het seizoen kon zetten, maar als je uitgaat van drie of vier maanden, dan zit je nog niet tegen het einde van het seizoen aan. Ze hebben laten zien dat het mogelijk is om een stap te maken als je de juiste dingen vindt. Het is te doen."

Ocon wordt gesterkt door de ontwikkelingsplannen van zijn werkgever. Alpine is momenteel druk bezig om sneller te worden en hoopt voor de zomerstop op zijn minst zes tienden te hebben gevonden. "Ik ben minimaal twee dagen per week in de fabriek. Ik ben bij de aerodynamische afdeling geweest, heb toekomstige ontwerpen gezien en wat we op de auto gaan brengen. Er zitten interessante dingen tussen. Ik kijk ernaar uit om ze op de auto te zien."

Alpine is het vijfde snelste team tot nu toe. Het miste in Australië echter de kans om veel punten naar Enstone te halen. Pierre Gasly knalde bij de tweede herstart tegen zijn teamgenoot aan, waarna beide heren tegen de muur beukten en uitvielen. De A523 toont volgens Ocon geen grote zwakheden, maar het aanpakken van een boel details zal volgens de Fransman aanzienlijk meer performance opleveren. "Het betreft veel details", gaat hij verder. "Het is nooit een ding. Dat is het moeilijke: een compromis ergens kan ertoe leiden dat je elders weer performance verliest. Op dit moment kunnen we geen compromissen sluiten, dit omdat we nu eenmaal in deze situatie zitten."