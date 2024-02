Ocon geeft toe: Alpine F1 kan in Bahrein helemaal achteraan staan

Hoewel de testdagen zeker niet geheel representatief zijn voor de rangorde door alle verschillende programma's die afgewerkt zijn, was bij Alpine duidelijk dat het in de winter niet helemaal de goede kant is opgegaan. De snelheid leek er niet in te zitten bij de A524 van Pierre Gasly en Esteban Ocon, al is het nog maar de vraag of het team er ook daadwerkelijk slecht voor staat. Het eerste raceweekend van het jaar moet antwoord geven op die vraag, al geeft Ocon op de vooravond van de Grand Prix van Bahrein aan dat hij zich al heeft voorbereid op een worst case scenario. "Ik ben er duidelijk op voorbereid als alles niet volgens plan loopt", zegt Ocon. "Maar we hebben nog niet op competitief niveau met de auto gereden. We weten het niet precies."

"Jullie [de media] zeggen dat het de slechtste is", vervolgt Ocon. "Dat is een mogelijkheid omdat we het niet zo goed voor elkaar hebben gekregen ten opzichte van de rest. Maar het is nog niet voorbij. Er zullen nog altijd dingen op het spel staan dit jaar en ik moet blijven pushen. Als je het jaar slecht begint, en ziet hoe jullie erover spreken, dan kan ik nu al meteen stoppen en gewoon de paddock verlaten. Maar zo zit ik niet in elkaar."

Alpine zou naar verluidt vooral worstelen met een te zware auto, waardoor kostbare rondetijd verloren gaat, evenals een gebrek aan downforce. Ocon wijst echter naar een ander aspect als oorzaak van de worstelingen. "Er is één [probleem] groter dan de andere", stelt de Fransman. "Het gros van de kleinere problemen konden we in de drie testdagen aanpakken, dat was goed. Over één ronde hebben we dus een goed gevoel in de auto. Deze is qua balans goed te besturen. Maar we hebben het probleem duidelijk geïdentificeerd, dus dat is waar we mee aan de slag gaan." Ocon vermoedt dat het wel wat tijd gaat kosten voordat het probleem opgelost zal zijn. "Ik ben er zeker van dat er veel dingen nog beter kunnen, maar de ontwikkeling van de auto zal tijd kosten."

Teamgenoot Gasly stelde na de testdagen juist dat de auto 'niet makkelijk' te besturen is. "Maar ik denk niet dat de auto of de wegligging zelf het grootste probleem is, omdat de auto lastig te besturen kan zijn maar tegelijkertijd nog competitief kan zijn. Uiteindelijk heb je grip en downforce nodig en we weten dat we op dat gebied op dit moment wat missen."