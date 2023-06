Ocon enthousiast over Ryan Reynolds als investeerder in Alpine F1

Ryan Reynolds mag dan vooral bekend zijn van zijn acteerwerk in films als Deadpool, The Change-Up en Definitely, Maybe, hij is ook succesvol als investeerder. Eerder deze week werd bekend dat een Amerikaans consortium in totaal 200 miljoen euro in het Alpine Formule 1-team zal investeren. Tot de groep behoort Maximum Effort Investments, dat geleid wordt door Reynolds.

Lees ook: Alpine krijgt investering van 200 miljoen euro van Amerikaans consortium

“Ik vind het fantastisch”, reageert Esteban Ocon op de Red Bull Ring, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk plaatsvindt, na een vraag van Motorsport.com. “Ik prijs mezelf extreem gelukkig dat ik dinsdag met Ryan heb kunnen chatten. We hadden contact met elkaar via WhatsApp.”

“Ik zat in de simulator”, vervolgt de Alpine-coureur zijn relaas. “Ik heb dan meestal mijn telefoon bij de hand om na elke run aantekeningen te kunnen maken. Ik besloot een foto van mezelf te maken en deze [via social media] naar Ryan te sturen met de tekst: ‘Ik zit op dit moment in de simulator. Dit is mijn uitzicht.’ Dat vond hij leuk. Ik heette hem welkom bij het team en kreeg meteen een antwoord terug: ‘Hoi Esteban, ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten en van je te leren.’ Vervolgens stuurde hij mij zijn telefoonnummer en e-mailadres, waarna we verder kletsten op WhatsApp. Dat was erg leuk.”

“Hij liet me weten dat ik welkom was op de set van Deadpool in Londen. Daar ga ik zeker heen! Hij zei ook dat hij ernaar uitkijkt om meer over onze wereld te leren, te zien hoe alles werkt en met mij over racen te praten”, gaat Ocon verder. “Ik ben gek op comics en alles wat met Marvel te maken heeft. En ik ben duidelijk een enorme Deadpool-fan. Ik vind Ryan gewoon een zeer inspirerend persoon. En buiten zijn werk als acteur is hij ook gewoon een extreem getalenteerde zakenman. Ik kijk er dan ook naar uit om hem te ontmoeten en hem in het echt te spreken.”

Volgens Ocon hebben Reynolds en zijn kompanen Rob McElhenney and Michael B. Jordan zich eerder bewezen met wat zij bij de Welshe voetbalclub Wrexham AFC hebben neergezet. “Volgens mij is alles wat Ryan recentelijk gedaan heeft met zijn bedrijf extreem succesvol geweest. Er is bij mijn weten geen enkele miskleun geweest. Dus ja, ik denk dat hij en zijn team van zeer grote waarde kunnen zijn voor ons team”, aldus Ocon.

Ook de andere investeerders die deel uitmaken van het consortium, hebben al ervaring in de wereld van de sport, doordat zij eerder actief waren in onder andere de NFL en NBA. “Ze nemen ook zo hun expertise mee”, weet Ocon. “De prestaties van de auto worden er niet meteen beter van, maar op alle andere vlakken waar we nog kunnen verbeteren, kunnen we wel terugvallen op de kennis van deze investeerders.” Het extra geld zal onder meer gebruikt worden om de faciliteiten in de fabriek te verbeteren. “Ik zal niet in detail treden, maar we weten waar dat geld naartoe moet”, zegt Ocon. “De infrastructuur zal erop vooruit gaan, maar ook zaken waar ik vrij veel gebruik van maak.”

“We weten waar we naartoe willen als team. We willen zo snel mogelijk voor podiums en zeges meedoen”, klinkt het strijdvaardig. “Ik ben hier niet om mijn tijd te verdoen. We zijn derde geworden in Monaco en willen zo snel mogelijk elke race voor deze posities kunnen vechten.”