Ocon na eerste punt dit F1-seizoen: "Ga nu niet feest vieren"

Alpine is na de slechte start van het Formule 1-seizoen langzamerhand uit het dal aan het kruipen. De Franse renstal was tot aan de Grand Prix van Miami puntloos, maar Esteban Ocon maakte daar door het behalen van een tiende plek een einde aan. De Franse coureur is daar op zich wel blij mee, maar niet meer dan dat. "We gaan nu niet uit ons dak en feestvieren", vertelt hij na afloop van de race.

Ocon vindt wel dat het gezien de dramatische seizoenstart een welkom punt is. Alpine had naar Miami een upgradepakket meegenomen, waardoor de auto voor het eerst dit seizoen op het minimumgewicht zat. "We waren in Bahrein nog negentiende en twintigste. Dat is nog maar een paar races geleden. Als we dat meenemen, dan kunnen we positief zijn over de kleine stappen die we nu zetten", vertelt de rijder. "Dit voelt natuurlijk wel goed. Het team is gemotiveerd gebleven en bleef bezig met begrijpen wat er allemaal aan de hand was met onze pace."

Dat in Miami punten werden gescoord, kwam als een verrassing. Tegelijkertijd voelt Ocon dat Alpine elk raceweekend weer een stap vooruit zet. "Het was [in Miami] niet ons makkelijkste weekend, maar de afgelopen twee races - met P11 in Shanghai en hier een P10 - waren we steeds dicht bij of net in de punten", aldus de Normandiër. "Het voelt zeker goed om hier weg te gaan met een punt."

Verbeterpunten

Het hele seizoen heeft Alpine het tempo in de kwalificatie beter voor elkaar dan over een raceafstand. "Dat hadden we hier ook. Als we tien ronden langer door hadden gemoeten, dan was Nico [Hülkenberg] dichter bij ons gekomen en hadden we met hem moeten vechten", vertelt Ocon, die geen saaie race heeft gehad. "Ik moest enorm veel moves gebruiken. We hadden het moeilijk met de topsnelheid dat hielp niet. Dat probleem hadden we gisteren [zaterdag] ook al. Vanaf zaterdag werkten we niet perfect toe naar de race, maar desondanks hebben we een beloning gekregen."

Net als het vorige raceweekend in China werd er in Miami een sprintweekend afgewerkt. Ocon is kritisch op de keuze om op het Miami Autodrome een dergelijk programma in te plannen. "Het is altijd leuk in Miami, het is een mooi circuit met het nieuwe asfalt. Een sprintweekend hier past niet helemaal. Er gebeurt hier veel te veel", aldus de 27-jarige. "Het zou goed zijn als we hier wat meer richting de race konden opbouwen."