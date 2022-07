Ocon droomt hardop van Formule 1 Grand Prix in Le Mans

Het Formule 1-contract van Paul Ricard loopt eind dit jaar af. De race staat niet op de voorlopige kalender voor 2023, waar de sport momenteel aan werkt. Er wordt gesproken over een stratenrace in Nice als mogelijk alternatief, al wordt dat in de paddock ook wel gezien als pressiemiddel om de organisatie in Monaco een betere deal te laten tekenen. Voor Fransman Esteban Ocon is het een bittere pil dat zijn thuisrace lijkt te verdwijnen. De Alpine F1-coureur heeft daarover al gesproken met Formule 1 CEO Stefano Domenicali.

“Er is momenteel veel vraag naar F1”, erkent Ocon. “We weten allemaal dat veel verschillende landen een Grand Prix willen organiseren. En we kunnen niet overal racen, helaas. Ik heb gesproken met Stefano. Naar mijn mening hoort Frankrijk thuis in de Formule 1. We zeggen overal ‘Grand Prix’, een Franse benaming. En we hebben een enorme autosport- en autocommunity. Als het niet op Paul Ricard kan, dan zijn er wel andere plaatsen die graag een race organiseren. Als er gesprekken over de toekomst gevoerd worden, wil ik daar deel van uitmaken en er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Stefano heeft het gehad over Nice, dat zou echt een geweldige plek zijn voor een stratenrace. Maar we hebben ook Le Mans.”

Ocon bracht eerder dit jaar een bezoek aan de 24 uur van Le Mans. De Fransman reed daar enkele ronden met een GT4-bolide, terwijl teamgenoot Fernando Alonso een demo verzorgde in een Formule 1-wagen. De Spanjaard liet weten graag een F1-race op het Circuit de la Sarthe te rijden, maar ziet ook wel wat problemen qua veiligheid. Ocon erkent dat er wat werk te verrichten is om de F1 naar Le Mans te halen: “Er moet wat aangepast worden vanwege track limits en dat soort dingen. Een heuse Formule 1-race in Le Mans zou een enorm indrukwekkende show opleveren.”