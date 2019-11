Ocon in december al naar Renault voor testdagen Abu Dhabi

Ocon reed al een tijdje in de Formule 1 voor Force India, maar moest plaatsmaken toen het team failliet dreigde te gaan en Lawrence Stroll de handel overnam en zijn zoon Lance een plekje bij het huidige Racing Point heeft gegeven. De Fransman was vastberaden terug te keren, al moest hij daar een jaar op wachten.

In Abu Dhabi reed hij vorig jaar zijn laatste Grand Prix, maar op diezelfde locatie begint zijn nieuwe avontuur als coureur van Renault. Het wachten heeft lang genoeg geduurd voor hem. In een tweet heeft de renstal aangekondigd dat hij op maandag 2 december officieel ingelijfd is en de twee dagen erop zal deelnemen aan de F1-test.

Dit jaar was Ocon reserverijder voor Mercedes, aangezien hij eerder het opleidingsprogramma daarvan volgde. Toto Wolff gaf meerdere malen aan hem niet zomaar los te willen laten en zocht naar een geschikte plek voor het 23-jarige talent. Afgelopen zomer werd die dus gevonden bij Renault, al betekende het dat Mercedes de banden met Ocon moet verbreken. Ocon zal de plek van Nico Hülkenberg overnemen.