Ocon dankt Alonso: “Deze zege heb ik ook aan hem te danken”

In een chaotische openingsronde wist Ocon zondag op de Hungaroring al snel op te klimmen naar de tweede plaats, om vervolgens bij de herstart als eerste de pits in te duiken voor een setje slicks. De rest van het veld deed het voorbeeld van de Fransman volgen, waardoor raceleider Lewis Hamilton als enige op de grid stond toen de race na een code rood weer werd hervat.

De bandenwissel bleek de juiste keuze voor Ocon, die daardoor aan de leiding kwam te liggen toen Hamilton een ronde later ook de pits had opgezocht voor een setje slicks. De 24-jarige Fransman stond vervolgens de hele race onder druk van Sebastian Vettel. Ocon wist de Aston Martin van de viervoudig wereldkampioen tot aan de finish achter zich te houden, om daarmee zijn allereerste overwinning in de Formule 1 te pakken.

"Terug waar we thuishoren"

“Wat een moment… Dit voelt zo goed”, jubelde Ocon direct na afloop van de race. Het markeerde tevens de eerste Formule 1-zege voor Alpine, dat eerder als Benetton, Renault en Lotus wel al had gewonnen in de koningsklasse: “Het is de eerste overwinning sinds de terugkeer van Renault in de Formule 1. We hebben wat moeilijke momenten gehad dit seizoen, maar samen met het team hebben we ze overwonnen.”

Met die moeilijke momenten doelt Ocon op een reeks teleurstellende races eerder dit seizoen, ondanks het feit dat hij een sterke start van het seizoen kende. Bij de vorige race in Silverstone pakte de Fransman de draad echter weer op: “In Silverstone hadden we weer een fantastische snelheid. Een enorm dankjewel aan iedereen. Voor het vertrouwen dat iedereen in mij had, op die moeilijke momenten wanneer je eruit vliegt in Q1, wanneer je zeventiende staat en geen idee hebt waar je nou staat, maar het team bleef in mij geloven. Nu zijn we terug waar we thuishoren, dat is fantastisch.”

Ocon werd op de Hungaroring de hele race onder druk gezet door Sebastian Vettel maar de Fransman wist de Aston Martin knap achter zich te houden: “Seb was de hele race megasnel. Hij heeft me onder grote druk gezet, maar we wisten hem gelukkig achter ons te houden.”

Heldenrol voor Alonso

Achter Ocon en Vettel kwam Lewis Hamilton met zijn Mercedes als derde aan de finish. De Brit knokte zich na de keuze om niet de pits op te zoeken bij de herstart nog knap terug naar voren en leek zelfs nog even kans te maken op de zege, totdat hij de tweede Alpine van Fernando Alonso op zijn pad vond. In een rondenlang duel tussen beide wereldkampioenen wist Alonso Hamilton net lang genoeg achter zich te houden zodat de Brit in de slotfase net tekort kwam om alsnog de zege af te snoepen van Ocon.

“Mijn felicitaties aan het team en aan Fernando”, vervolgde Ocon. “Deze overwinning heb ik namelijk ook aan hem te danken door het duel dat hij uitvocht. Het was geweldig teamwork, het is een fantastische dag.”

“Het is fantastisch om samen te werken met Fernando”, vervolgde Ocon, die sinds dit seizoen een team vormt met de ervaren Spanjaard. “We vormen echt een scherp duo samen. We werken goed samen en stuwen het team naar voren om dichter bij de teams vooraan te komen. Vooraf heeft iedereen me een hoop dingen verteld over Fernando, maar er klopt niks van die verhalen. Ik kan je vertellen dat hij een fantastisch persoon is om mee samen te werken. Ik geniet echt van de samenwerking.”

Door zijn overwinning is Ocon in de WK-stand opgeklommen naar de elfde plek, waardoor hij nu één plekje achter landgenoot Pierre Gasly staat, die één jaar geleden zijn eerste Formule 1-zege pakte op Monza. Bij de constructeurs staat Alpine dankzij de dubbele puntenfinish nu vijfde met een totaal van 75 punten.