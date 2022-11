Ocon bovenaan in tweede training F1 Brazilië, Verstappen op P5

Nadat Kevin Magnussen en het Haas F1 Team vrijdag voor een stunt van jewelste hadden gezorgd door de snelste tijd te rijden in de kwalificatie, ging de actie zaterdag verder met de tweede training. Het accent tijdens deze sessie lag vooral op het verzamelen van data over de banden ter voorbereiding op de sprintrace later op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Na de kwalificatie mogen er immers nauwelijks zaken worden veranderd aan de auto.

Alexander Albon kwam niet in actie tijdens de tweede training. Williams koos ervoor om Logan Sargaent de baan op te sturen met zijn auto. Het team uit Grove wil de Amerikaan volgend jaar graag als racerijder hebben, maar daarvoor moet hij wel eerst genoeg punten voor een superlicentie hebben. Dit zal vooral afhangen van zijn eindklassering in het Formule 2-kampioenschap - hij staat momenteel derde in het klassement en moet volgende week in Abu Dhabi in de top-zes zien te eindigen. Aangezien deelname aan een training ook een punt oplevert, besloot Williams hem in Mexico een oefensessie te geven. Daar kwam hij echter twee rondjes tekort voor de honderd kilometer die minimaal afgelegd dient te worden voor een superlicentiepunt. Op Interlagos mocht hij een nieuwe poging wagen. Dit keer kwam hij wel aan het benodigde aantal kilometers.

Nadat om 16.30 uur Nederlandse tijd het groene licht was gegeven voor de tweede training, verschenen de rijders op een mix van bandencompounds op de baan. Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Perez stonden in de openingsfase van de sessie kort bovenaan, alvorens George Russell op de zachte band naar de eerste positie ging met 1.15.115. De Mercedes-coureur verbeterde zich daarna naar 1.14.916 en bleef daarmee een poos bovenaan staan op het tijdenscherm.

De training was bijna halverwege toen Esteban Ocon op de soft een nieuwe snelste tijd reed met 1.14.604. Sergio Perez ging vervolgens naar de tweede tijd. De Red Bull-coureur zat met 1.14.788 bijna twee tienden van de tijd van Ocon. Russell besloot de training met zijn eerdere tijd als derde. Fernando Alonso noteerde een kwartier voor het einde 1.15.049 en zette de tweede Alpine daarmee op P4. Max Verstappen voltooide dertig rondjes over het circuit van Interlagos waarvan de snelste in 1.15.098 ging, wat de vijfde tijd in deze oefensessie zou zijn. Lewis Hamilton was met 1.15.137 een fractie langzamer dan de Nederlander en zesde.

Achter de top-zes volgde een gat van een halve seconde naar de coureur met de zevende tijd, Pierre Gasly. Mick Schumacher was achtste en ruim een tiende sneller dan teamgenoot én polesitter Magnussen, die zijn Haas op P9 zette. Lando Norris was de laatste in de top-tien. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen nauwelijks in beeld en bleven steken op de elfde en dertiende tijd. De sessie verliep verder zonder noemenswaardige incidenten. Alleen Nicholas Latifi maakte een uitje door het gras door bij de twaalfde bocht van de baan te schieten.

De sprintrace van de Grand Prix van Brazilië gaat om 20.30 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Brazilië:

