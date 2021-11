Ocon blij met teamplayer Alonso bij gevecht tegen Gasly in Brazilië

Alpine en AlphaTauri strijden voor de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo stonden beide teams gelijk met 106 punten. Het doel voor Alpine op Interlagos was om Yuki Tsunoda en vooral Pierre Gasly voor te blijven. Om dat te realiseren, vroeg Ocon tijdens de race om hulp van teamgenoot Alonso.

Alonso lag op dat moment achter Ocon, maar had later een pitstop gemaakt en was een stuk sneller. Alpine bedacht het plan om Alonso langs Ocon te sturen. Ocon zou dan binnen de DRS-afstand van een seconde kunnen meeliften. Dit alles in de hoop dat Gasly hun tempo niet zou kunnen volgen en op meer dan een seconde van de Alpine's zou blijven - en zo geen DRS kon gebruiken. De truc slaagde niet. Gasly haalde de Franse brigade toch in en finishte voor het Alpine-duo als zevende.

Ocon kreeg uiteindelijk zijn plek weer terug van Alonso en werd achtste. Hoewel het plan niet uitpakte zoals was gehoopt, kijkt de Fransman met een glimlach terug op de actie. "Het was leuk, een optimaal toegepaste teamtactiek. Toen Fernando voor me zat en Gasly op ons inliep, vroeg ik aan het team of Fernando mij een DRS zou kunnen geven, om zo Gasly op afstand te houden. Fernando reageerde meteen. Hij ging van de racelijn in de laatste bocht en ik kon de binnenkant pakken, waar ik geen last had van vuile lucht. Hierdoor zat ik dicht op hem bij het uitkomen."

Volgens Ocon werkte het plannetje drie ronden. "Als we het niet zo hadden gedaan, had Gasly ons makkelijk ingehaald. Het was misschien een harde actie, maar wel eerlijk. We hebben laten zien dat onze teamspirit erg goed is en we tot het einde toe willen vechten. Het was op het randje, maar dit is onze enige kans om hen te verslaan in het constructeurskampioenschap. We zijn erin geslaagd om de stand gelijk te houden, dat is mooi."

AlphaTauri's tweede man Tsunoda speelde zondag geen rol van betekenis na aan aanvaring met Lance Stroll in de openingsfase. De Japanner finishte buiten de punten als vijftiende. Alpine - dat met Ocon de Hongaarse Grand Prix won - en AlphaTauri hebben nu beiden 112 punten verzameld.

"Zaak om met beide wagens punten te scoren"

Alonso was in de loop van de race op Interlagos de snellere van de twee Alpine's, maar finishte toch een plekje achter Ocon. De tweevoudig wereldkampioen zit daar niet zo mee. Hij heeft zondag nooit overwogen om zijn ploegmakker serieus aan te vallen. "Dan zit je dicht op elkaar en bestaat de kans dat de banden schade oplopen, dat wil je niet in deze situatie. Misschien knok je met elkaar aan het begin van het jaar, maar nu is het zaak om punten te scoren met beide wagens. We strijden tegen een zeer snel AlphaTauri. Maar zij moeten het alleen doen, wij zijn met z'n tweeën. Dan moet je niet als teamgenoten tegen elkaar gaan racen."