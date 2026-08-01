Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Haas Formula 1-coureur Esteban Ocon woonde de première bij van Spider-Man: Brand New Day, ter viering van een officiële samenwerking waarbij de Fransman tijdens de Grands Prix van België en Hongarije met een speciaal ontworpen helmdesign reed.

Ocon, vergezeld door zijn partner Flavy Barla, verscheen bij de exclusieve vertoning voorafgaand aan de wereldwijde bioscooprelease van de film op 31 juli 2026.

De 29-jarige werd gefotografeerd terwijl hij de helm vasthield toen hij over de rode loper liep bij de Odeon Luxe Leicester Square in Londen. Er werden slechts drie exemplaren van de helmen geproduceerd, en Ocon bevestigde onlangs dat er één aan Tom Holland zou worden gegeven.

Ocon voegde zich bij de première bij verschillende sterren uit de film en andere beroemdheden, onder wie Holland, Zendaya, Florence Pugh, Marisa Tomei, Myleene Klass, Laura Whitmore en Clara Amfo.

Holland, die sinds 2016 Spider-Man/Peter Parker speelt, verscheen in een promotievideo naast Ocon terwijl de Haas-coureur het speciale design onthulde. "We wilden iets gaafs doen, het een beetje op jouw kostuum laten lijken," zei Ocon. "We hebben heel veel details van het kostuum, het logo van de film op de achterkant en een Spider-Man."

Hij voegde eraan toe: "Nou, ik heb een kleine verrassing. Met de release van de film zal ik hem tijdens twee races dragen. Dus we produceren er drie en ik geef jou er één."

Ocon gaat nu de F1-zomerstop in na een lastige eerste helft van het seizoen 2026. Hij staat 17e in het coureurskampioenschap met drie punten. Ocon werd tijdens het weekend van de Grand Prix van Hongarije bevraagd over zijn toekomst bij Haas. "Nog niets aan te kondigen," zei hij. "Natuurlijk wordt de zomerstop behoorlijk druk. We zullen zien."

Toen hem werd gevraagd of Haas zijn belangrijkste optie voor volgend jaar is, voegde hij toe: "Er zijn altijd veel opties. Op dit moment zullen we eerst met het team praten. Ik ben hier twee jaar geweest. Ik werd door Ayao [Komatsu] overtuigd om hierheen te komen. Het eerste gesprek zal zeker met dit team plaatsvinden."