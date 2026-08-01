Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Formule 1
Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Luca Marini legt uit waarom Honda worstelt in MotoGP-kwalificaties

MotoGP
Luca Marini legt uit waarom Honda worstelt in MotoGP-kwalificaties

Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Hongarije
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Lewis Hamilton verwelkomt puppy Halo tijdens F1-zomerstop

Formule 1
Lewis Hamilton verwelkomt puppy Halo tijdens F1-zomerstop

Wat we weten van de eerste blik op IndyCar’s compleet nieuwe IR-28

IndyCar
Wat we weten van de eerste blik op IndyCar’s compleet nieuwe IR-28

Vakantiefoto's van Max Verstappen en Toto Wolff zorgen voor speculatie op sociale media

Formule 1
Vakantiefoto's van Max Verstappen en Toto Wolff zorgen voor speculatie op sociale media

GP van Bahrein in Maleisië: elke keer dat F1 onder de naam van een ander land reed

Formule 1
GP van Bahrein in Maleisië: elke keer dat F1 onder de naam van een ander land reed
Formule 1

Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Esteban Ocon liep over de rode loper bij de première van "Spider-Man: Brand New Day"

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Haas Formula 1-coureur Esteban Ocon woonde de première bij van Spider-Man: Brand New Day, ter viering van een officiële samenwerking waarbij de Fransman tijdens de Grands Prix van België en Hongarije met een speciaal ontworpen helmdesign reed.

Ocon, vergezeld door zijn partner Flavy Barla, verscheen bij de exclusieve vertoning voorafgaand aan de wereldwijde bioscooprelease van de film op 31 juli 2026.

De 29-jarige werd gefotografeerd terwijl hij de helm vasthield toen hij over de rode loper liep bij de Odeon Luxe Leicester Square in Londen. Er werden slechts drie exemplaren van de helmen geproduceerd, en Ocon bevestigde onlangs dat er één aan Tom Holland zou worden gegeven.

Ocon voegde zich bij de première bij verschillende sterren uit de film en andere beroemdheden, onder wie Holland, Zendaya, Florence Pugh, Marisa Tomei, Myleene Klass, Laura Whitmore en Clara Amfo.

Holland, die sinds 2016 Spider-Man/Peter Parker speelt, verscheen in een promotievideo naast Ocon terwijl de Haas-coureur het speciale design onthulde. "We wilden iets gaafs doen, het een beetje op jouw kostuum laten lijken," zei Ocon. "We hebben heel veel details van het kostuum, het logo van de film op de achterkant en een Spider-Man."

 

Hij voegde eraan toe: "Nou, ik heb een kleine verrassing. Met de release van de film zal ik hem tijdens twee races dragen. Dus we produceren er drie en ik geef jou er één."

Ocon gaat nu de F1-zomerstop in na een lastige eerste helft van het seizoen 2026. Hij staat 17e in het coureurskampioenschap met drie punten. Ocon werd tijdens het weekend van de Grand Prix van Hongarije bevraagd over zijn toekomst bij Haas. "Nog niets aan te kondigen," zei hij. "Natuurlijk wordt de zomerstop behoorlijk druk. We zullen zien."

Toen hem werd gevraagd of Haas zijn belangrijkste optie voor volgend jaar is, voegde hij toe: "Er zijn altijd veel opties. Op dit moment zullen we eerst met het team praten. Ik ben hier twee jaar geweest. Ik werd door Ayao [Komatsu] overtuigd om hierheen te komen. Het eerste gesprek zal zeker met dit team plaatsvinden."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Formule 1
Esteban Ocon bij première van "Spider-Man: Brand New Day" na speciale F1-helmsamenwerking

Luca Marini legt uit waarom Honda worstelt in MotoGP-kwalificaties

MotoGP
Luca Marini legt uit waarom Honda worstelt in MotoGP-kwalificaties

Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Formule 1
Hungaroring Pirelli test
Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van Hongarije
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn
Vorig artikel Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Beste reacties
Meer van
Lydia Mee

Lewis Hamilton verwelkomt puppy Halo tijdens F1-zomerstop

Formule 1
Formule 1
Lewis Hamilton verwelkomt puppy Halo tijdens F1-zomerstop

Vakantiefoto's van Max Verstappen en Toto Wolff zorgen voor speculatie op sociale media

Formule 1
Formule 1
Vakantiefoto's van Max Verstappen en Toto Wolff zorgen voor speculatie op sociale media

Voormalig Williams F1-coureur Logan Sargeant kondigt verloving aan

Formule 1
Formule 1
Voormalig Williams F1-coureur Logan Sargeant kondigt verloving aan
Meer van
Esteban Ocon

"Het doet me denken aan vroeger" - Coureurs genieten van hard gaan tijdens F1 GP van Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
"Het doet me denken aan vroeger" - Coureurs genieten van hard gaan tijdens F1 GP van Hongarije

Voormalig coureur: Ocon zal zich vast zorgen maken over F1-toekomst bij Haas

Formule 1
Formule 1
Voormalig coureur: Ocon zal zich vast zorgen maken over F1-toekomst bij Haas

Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Hoe een storing met de blauwe vlag voor een ‘nachtmerrie’ zorgde tijdens de F1-GP van Hongarije
Meer van
Haas F1 Team

Haas vecht 'met beide handen op de rug' doordat budgetplafond niet wordt gehaald

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Haas vecht 'met beide handen op de rug' doordat budgetplafond niet wordt gehaald

Bearman: Haas ‘zou niet met Aston Martin moeten vechten’

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Bearman: Haas ‘zou niet met Aston Martin moeten vechten’

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Japan
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Waarom de GP van Hongarije was zoals iedere F1-race in 2026 zou moeten zijn

Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Het opvallende aan Antonelli's snelle transformatie tot F1-titelkandidaat

Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije
Bekijk meer