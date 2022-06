Ocon bang dat zijn thuisrace een plek op de F1-kalender verliest

Daarmee dreigt het gevaar dat er in 2023 geen Grand Prix van Frankrijk op de F1-kalender staat. De race ontbrak ook in 2020, maar dat had te maken met de COVID-19-pandemie. Sinds 2018 zijn er drie edities van de race geweest op Paul Ricard, waar het F1-circus in juli weer haar tenten opslaat. Lewis Hamilton won er in 2018 en 2019, vorig jaar was Max Verstappen het sterkst. Na vele jaren op Magny-Cours was er tussen 2008 en 2018 ook geen Grand Prix op Franse bodem.

Vooralsnog is er nog geen zekerheid voor Frankrijk en Paul Ricard. Liberty Media wil graag de F1-kalender uitbreiden met nieuwe locaties en vooral zakelijk gezien aantrekkelijke markten. Voorbeelden hiervan is de toevoeging van twee Amerikaanse races, in Miami en Las Vegas. Hoewel ze een rijke historie genieten, lijkt een aantal renbanen in Europa niet zeker te zijn van een plek op de kalender. Naast Paul Ricard in Le Castellet hebben ook Spa-Francorchamps in België en het stratencircuit van Monte-Carlo nog geen nieuwe overeenkomst kunnen sluiten met Liberty Media. Mogelijk dat ze verdwijnen of dat ze elkaar jaarlijks gaan afwisselen.

"Historische locaties behouden"

Esteban Ocon is bang dat de geschiedenis zich zal herhalen en Frankrijk weer jarenlang zonder F1-race komt te zitten. "Ik volg de gang van zaken uiteraard en vooralsnog ziet het er niet goed uit", zei de Fransman tijdens de recente editie van de Grand Prix van Monaco. De Alpine-coureur heeft twee keer mee kunnen doen aan zijn thuisrace, in 2018 (uitgevallen) en 2021 (veertiende). "Het is erg teleurstellend", gaat hij verder. "Toen ik jong was, hadden we in Frankrijk geen Grand Prix. Toen kwam de wedstrijd terug en ik heb het geluk dat ik hier heb mogen racen. Dit jaar is de race er nog en ik ga er optimaal van genieten."

Ocon ziet ook dat de traditionele afspraken in Monaco en Spa onder druk staan. Hij vindt dat de F1 verstandig moet omgaan met zulke historische locaties. "Ik denk dat sommige landen sowieso een race moeten hebben: Frankrijk, België ook, net als Monaco. We moeten deze races, die speciaal voor ons zijn, behouden."

De Grand Prix van Frankrijk wordt dit jaar verreden op zondag 24 juli.