Ocon: "Alpine wordt echt gevaarlijk als snelheid omhoog gaat"

"Dit was wel lastig om te verteren. De derde plek was tot 50 meter voor de finish binnen. Het competitiebeest in ons was absoluut niet blij, maar we zijn wel blij dat we onze voorsprong ten opzichte van AlphaTauri voor de vijfde plek bij de constructeurs hebben vergroot", aldus Ocon, die eerder dit jaar zijn eerste F1-zege scoorde op de Hungaroring. "We halen echt veel uit de auto en zoals Fernando [Alonso] zou zeggen: 'dit is allemaal onderdeel van het plan'. We geven alles en we hebben [in Saudi-Arabië] een goed resultaat neergezet. Op het moment dat we hetzelfde tempo hebben als de topteams, dan worden we echt gevaarlijk."

Alpine-teambaas Marcin Budkowski denkt er hetzelfde over als Ocon. "Sommige wedstrijden verlopen zeer teleurstellend, zoals in Austin, Monaco en Mexico, en in Qatar worden we ineens derde", vertelt de Pool aan Motorsport.com. "Elk team heeft wel een beetje last van instabiliteit, maar als je dit onder controle krijgt en alles uit het geheel kan halen dan win je elke wedstrijd. Je kunt dan heel consistent punten pakken. Veel geleerde lessen nemen we mee naar volgend seizoen. Een aantal geleerde zaken in Qatar konden we meteen inzetten, maar we moeten daar meer controle over krijgen voor volgend jaar."

Het puntenverschil tussen Alpine en AlphaTauri bedraagt momenteel 29 stuks.