Ocon: Alpine voor niemand bang door verbeterde F1-motor Renault

Alpine maakt in de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 een behoorlijke indruk. Na een dubbele puntenfinish in Bahrein leek de renstal dat in Saudi-Arabië opnieuw te kunnen doen. Esteban Ocon en Fernando Alonso leverden in de eerste fase van de race een prachtig duel af, dat door Alonso werd gewonnen. De Spanjaard viel uiteindelijk uit, terwijl Ocon beslag legde op de zesde positie. Gedurende de race duelleerde hij ook met andere rijders, onder wie Lando Norris. In de laatste ronden van de race wist de Alpine-coureur die strijd in zijn voordeel te beslechten.

Ocon leek in te kunnen vertrouwen op het vermogen van de Renault-motor. Lange tijd liep de Franse autofabrikant achter de feiten aan, maar de Fransman erkent dat de afgelopen winter een goede stap is gezet met de aangepaste krachtbron. Daardoor kan Ocon makkelijker gevechten aangaan. “Ik bedoel, we hoeven voor niemand bang te zijn”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com over de motor. “Zodra ik de DRS open had, kon ik inhalen. Ik kon de Aston van Nico en ook Lando in de McLaren gemakkelijk passeren. Wie verder? Fernando was er natuurlijk ook. Ik kan vergelijken met veel verschillende auto’s, en het werkte goed voor ons.”

Alpine heeft in de ogen van Ocon momenteel de vierde snelste auto. Red Bull en Ferrari zijn te snel en op zondag geldt nipt ook voor Mercedes. “Russell was sneller dan wij. Hij liep niet zo snel weg als wij hadden gedacht, maar desondanks liep hij wel bij ons weg”, erkent Ocon. “Zij hebben qua race pace duidelijk nog een voorsprong en dat is iets waar we aan gaan werken. Het zijn denk ik twee sterke weekenden geweest voor het team. Het is jammer dat Fernando de race niet uitreed, want we hadden als team opnieuw een dubbele puntenfinish kunnen pakken. Maar we hebben progressie geboekt. We waren sneller dan in Bahrein, dus dat is heel goed en heel positief. Het is pas de tweede race van het jaar, dus er zit voor ons nog meer aan te komen. Ik ben best tevreden dat we zoveel punten behaald hebben bij de start van het seizoen.”

Doorontwikkeling A522 belangrijk om positie te behouden

Tot dusver staat de teller bij Alpine op 16 punten en dus staat het team er goed voor, weet ook teambaas Otmar Szafnauer. Hij beseft echter ook dat er flink gewerkt moet worden om die situatie te handhaven. “Het middenveld is heel competitief. Esteban was best of the rest en Fernando was voor hem geëindigd als hij geen probleem had gehad. Wat dat betreft zijn we blij”, stelt hij. “De leercurve met deze auto is echter zo steil dat het een ontwikkelingsrace wordt. We moeten snelheid blijven toevoegen aan de auto. We staan nu waar we staan, maar het is morgen anders als we niet met hetzelfde tempo als de rest nieuwe onderdelen brengen. Wat we proberen is om sneller onderdelen te brengen dan de rest.”

Dat Mercedes binnen bereik is, is volgens Szafnauer een extra bron van motivatie voor Alpine. “Afgaande op deze race hebben ze qua race pace een voorsprong. Ik weet het niet, maar wellicht hadden ze in de kwalificatie wat problemen. We gaan hard aan de slag om te proberen met ze te strijden. Maar het lijkt erop dat zij momenteel een betere raceauto hebben. Het gaat enkele races op verschillende circuits kosten om echt te beoordelen waar we staan in de pikorde. Daarna wordt het zoals gezegd een ontwikkelingsrace dit jaar.”