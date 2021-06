Ocon: Alpine onderzoekt oorzaak van reeks matige F1-kwalificaties

In de openingsfase van het F1-seizoen 2021 kwam Esteban Ocon sterk voor de dag. De Fransman kwalificeerde met name in Imola, Portugal en Spanje goed en rekende ook overtuigend af met teamgenoot Fernando Alonso. Sindsdien lijken de rollen bij Alpine echter omgekeerd. Daar waar Alonso zich steeds meer op zijn gemak voelt in de Franse bolide, gaat het met Ocon ineens minder. In Monaco, Baku en Frankrijk miste hij plaatsing voor Q3 en voor de Stiermarkse GP kwam hij niet verder dan P17 en uitschakeling in Q1.

Een heldere verklaring heeft Ocon niet voor zijn moeizame periode, te meer omdat Alonso dus juist de weg omhoog heeft gevonden. “We zijn zeker niet blij met waar we staan. Het is voor mij en het team niet het doel om in Q1 uitgeschakeld te worden. Daar zijn we duidelijk niet blij mee, dus we kijken naar de details om te begrijpen waarom dat zo is”, verklaarde de Alpine-coureur na de kwalificatie op de Red Bull Ring. De veranderingen aan de A521 lijken dus niet gewerkt te hebben. “Ik weet niet of dat de reden is, maar we onderzoeken wat het kan zijn. We zien op de data enkele vlakken waarop we tekort kwamen ten opzichte van Fernando. We zullen zien wat eruit komt. We moeten absoluut hergroeperen en met sterkere prestaties terugkeren, want we zijn niet tevreden met waar we nu staan.”

Daar waar Ocon nog geen verklaring heeft voor het ontbreken van de snelheid, heeft sportief directeur Alan Permane van Alpine wel een vermoeden. Het zit hem in zijn ogen in de kleine details, die op een kort circuit als de Red Bull Ring worden uitvergroot. “Het is lastig, want je ligt eruit als je op zo’n kort circuit een tiende of twee mist”, aldus Permane. “Hij was twee tienden langzamer [dan Alonso] in Q1, en dat is het verschil tussen P11 en P17. Het zijn dus fijne marges.” Grote problemen met de Alpine-bolide zijn uitgesloten, hoewel Ocon volgens Permane enigszins moeite heeft met de balans tussen hoge en lage snelheid. “Het is saai om te zeggen, maar hij en zijn jongens moeten hard werken om een oplossing te vinden en aanpassingen door te voeren zodat hij terug komt waar hij was. Hij is niet plotseling vergeten hoe hij moet rijden. Natuurlijk is het frustrerend, dat kan ik zien. Maar hij zal terugkomen. Hij gaat een oplossing vinden en hij komt zeker terug.”

De kwalificatie op de Red Bull Ring wordt besproken in de F1-update