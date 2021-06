Ocon vindt verklaring voor vele crashes in kwalificatie Baku

Al tijdens de trainingssessies waren er op het Baku City Circuit enkele incidenten en op zaterdag werd de kwalificatiesessie vier keer onderbroken door coureurs die een bocht hadden gemist en in de muur waren beland. Lance Stroll en Antonio Giovinazzi ‘parkeerden’ hun bolides beiden in bocht 15, terwijl Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda bij bocht 3 tot stilstand kwamen. De overgrote meerderheid van de incidenten in Azerbeidzjan was te wijten aan coureurs die hun remmen verkeerd inschatten en met een te hoog te tempo de bochten aansneden, iets wat op een smalle baan als Baku natuurlijk zwaar wordt afgestraft.

Alpine-coureur Esteban Ocon zag een patroon in de vele crashes. Hij vermoedt dat de remsystemen zo’n belangrijk onderdeel zijn geworden van de prestaties van de Formule 1-wagens dat er [te] weinig ruimte over is voor fouten. “De auto’s zijn enorm geëvolueerd: alle tijdwinst die je kunt boeken, komt allemaal voort uit het [zo laat mogelijk] remmen”, aldus de Fransman. “Iedereen zoekt op dat punt de grenzen op, maar er was ook wel wat meer wind in de kwalificatie. Veel coureurs zijn over de limiet gegaan en dat hebben we in de kwalificatie nog niet vaak gezien. Het was erg verrassend dat er zoveel dingen gebeurden in de kwalificatie.”

Ocon stond in 2019 [nadat hij mocht vertrekken bij Racing Point] een jaar lang langs de zijlijn van de Formule 1. Sinds zijn terugkeer vorig jaar [bij Alpine-voorganger Renault] merkt hij dat er met de huidige wagens vooral tijdwinst valt te behalen door zo laat mogelijk te remmen. “Het is gewoon een kenmerk van hoe de auto’s zijn. Ik heb in 2019 niet gereden, maar wel in 2018 en mijn gevoel komt daaruit voort. Ik bedoel, de snelste manier is op de limiet van de remmen rijden en de bocht net halen.”

Ook teamgenoot Fernando Alonso verbaasde zich in Azerbeidzjan over de vele crashes. De ervaren rot sprak zijn ongerustheid uit en riep zijn collega’s op om het – zeker op stratencircuits – wat rustiger aan te doen.

Voormalig F1-coureur en Sky-analist Martin Brundle suggereerde dat de karakteristieken van de huidige remsystemen aan de basis kunnen liggen van enkele incidenten. Hij tweette: “Het lijkt mij dat er te veel slimme controles en algoritmes in de F1 remsystemen zitten die niet onder directe controle van de coureurs staan. Zoveel coureurs van wereldklasse hebben in Baku amateuristische ongelukken.”